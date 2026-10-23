El papa León XIV canceló el viaje que tenía previsto realizar a la ciudad italiana de Asís el próximo martes 27 de octubre, por recomendación de los profesionales que supervisan su recuperación tras una cirugía de pulmón.
El papa León XIV suspendió su viaje a Asís por recomendación médica
El Pontífice no participará del encuentro por la paz previsto para el martes 27 de octubre en Italia. Los médicos desaconsejaron el traslado en helicóptero para favorecer su recuperación, aunque los últimos controles confirmaron una evolución posoperatoria favorable. La decisión se conoce a pocas semanas de su gira prevista por Argentina, Uruguay y Perú.
La decisión fue comunicada este viernes por la Oficina de Prensa del Vaticano, que explicó que el tiempo transcurrido desde la intervención todavía no permite considerar conveniente un desplazamiento en helicóptero.
La suspensión se produjo pese a que los últimos estudios médicos mostraron una evolución favorable del Pontífice. Según el parte difundido por la Santa Sede, León XIV se realizó una radiografía de tórax de control cuyos resultados confirmaron el buen progreso de su recuperación. La recomendación médica apunta a evitar esfuerzos innecesarios durante esta etapa del posoperatorio.
Por qué León XIV canceló su visita a Asís
El viaje estaba programado para el 27 de octubre y tenía como objetivo la participación del Papa en el encuentro Paz desarmada y desarmante, organizado en conmemoración del 40° aniversario de la Jornada Mundial de Oración por la Paz, impulsada por san Juan Pablo II en 1986.
La reunión convocará a representantes de distintas confesiones religiosas y a otros participantes en torno al diálogo interreligioso y la búsqueda de la paz. La presencia del Pontífice formaba parte de las actividades previstas en la ciudad italiana, reconocida por su vínculo histórico con san Francisco de Asís.
Aunque finalmente no viajará, León XIV enviará un mensaje de cercanía a los organizadores y asistentes. De acuerdo con la comunicación del Vaticano, el Papa mantiene su convicción de que el diálogo, el encuentro entre religiones y la búsqueda de palabras y gestos de paz son herramientas importantes frente a los conflictos actuales.
La decisión de suspender el traslado no estuvo relacionada con un empeoramiento informado de su estado de salud. Por el contrario, los controles médicos indicaron una evolución posoperatoria favorable. La recomendación responde al escaso tiempo transcurrido desde la intervención y a la conveniencia de evitar, por precaución, el vuelo en helicóptero.
De este modo, la visita a Asís se convirtió en una de las primeras actividades que el Pontífice debió modificar desde que comenzó a retomar progresivamente sus compromisos públicos después de la operación.
La recuperación del Papa y la expectativa por su viaje a Sudamérica
León XIV fue operado el 13 de octubre en el Policlínico Universitario Agostino Gemelli de Roma. Durante la intervención, el equipo médico le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho tras detectar un adenocarcinoma pulmonar.
Los estudios realizados sobre el tejido extraído confirmaron que se trataba de un tumor localizado. Según la información difundida por la Santa Sede, una evaluación oncológica posterior determinó que no era necesario indicar tratamientos adicionales. Los controles más recientes, además, ratificaron la evolución favorable después de la cirugía.
Tras recibir el alta hospitalaria, el Papa comenzó a reincorporarse gradualmente a sus actividades habituales. En los últimos días retomó compromisos públicos, entre ellos la audiencia general de los miércoles en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano.
La cancelación del viaje a Asís también puso la atención sobre la agenda internacional del Pontífice para noviembre. Está prevista una gira por Sudamérica entre el 6 y el 17 de ese mes, con visitas a Uruguay, Argentina y Perú.
Por el momento, la suspensión del desplazamiento a la ciudad italiana no implica que ese recorrido haya sido cancelado. Sin embargo, el Vaticano no confirmó en la información difundida este viernes si habrá modificaciones en la agenda sudamericana a raíz de las recomendaciones médicas.
La gira prevista para noviembre será una de las principales actividades internacionales de León XIV en las próximas semanas. En ese contexto, la evolución de su recuperación y las indicaciones de los profesionales que lo atienden serán determinantes para definir cómo continuará su agenda.
Mientras tanto, la Santa Sede mantiene el seguimiento médico del Pontífice y sus actividades se desarrollan de manera progresiva, con el objetivo de preservar su recuperación después de la intervención quirúrgica.