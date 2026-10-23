Tras la cirugía

El papa León XIV suspendió su viaje a Asís por recomendación médica

El Pontífice no participará del encuentro por la paz previsto para el martes 27 de octubre en Italia. Los médicos desaconsejaron el traslado en helicóptero para favorecer su recuperación, aunque los últimos controles confirmaron una evolución posoperatoria favorable. La decisión se conoce a pocas semanas de su gira prevista por Argentina, Uruguay y Perú.