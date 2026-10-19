Primero Moscú, luego Kiev. La conversación telefónica del papa León XIV acorta idealmente la distancia de una guerra, la de Ucrania —una "masacre sin sentido" que ha resurgido en Europa, como dijo en su reciente discurso en Metz— que parece no tener solución. Tras hablar con Vladimir Putin el pasado viernes 16 de octubre, mientras aún estaba hospitalizado en el hospital Gemelli, pidiendo una tregua humanitaria en Oleshky, sitiada por los rusos y con la población muriendo de hambre, el Papa mantuvo una conversación telefónica a última hora de la tarde de hoy con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Y, según anunció la Oficina de Prensa de la Santa Sede en un comunicado, Oleshky volvió a ser el centro de la conversación.
El papa León XIV dialogó con Zelensky y pidió una tregua humanitaria en Oleshky
El Sumo Pontífice dialogó con los mandatarios de Rusia y Ucrania para solicitar un cese del fuego que permita evacuar a los civiles de la sitiada región.
Comunicado del Vaticano
El comunicado de la Santa Sede dice: "Durante la conversación, el Santo Padre recordó la grave situación en la ciudad de Oleshky, en la región de Jersón, y se refirió a la solicitud de una tregua humanitaria ya presentada al presidente de la Federación de Rusia. El Santo Padre expresó su esperanza de que la cooperación entre ambas partes permita la llegada de alimentos y ayuda médica, así como la evacuación voluntaria y segura de la población civil". Y "finalmente, reafirmó el compromiso de la Santa Sede con el diálogo y la paz".
Tragedia humanitaria en Oleshky
Por lo tanto, León XIV no abandona el objetivo que ha perseguido desde el inicio de su pontificado: ser un "misionero de la paz". Esto cobra especial relevancia en medio del conflicto entre Rusia y Ucrania, países a los que ofreció, pocos días después de su elección, la Ciudad del Vaticano como lugar neutral y espacio para la negociación de una paz "justa y duradera".
Pero más allá de mantener abiertas las puertas al diálogo, el Papa estadounidense necesita urgentemente encontrar soluciones inmediatas para Oleshky, una ciudad situada en la margen izquierda del río Dniéper, en la región de Jersón, asolada por la guerra. En los últimos meses, sus habitantes, aproximadamente 2.000 personas —entre ellas, unos cincuenta niños, según fuentes de Kyiv—, han vivido sin agua, electricidad, medicamentos ni ambulancias. El puente que la conectaba con Jersón, dinamitado en noviembre de 2022, está destruido y bloquea cualquier vía de escape, mientras que las carreteras que salen de la ciudad y en los pueblos circundantes están minadas. En resumen, no hay escapatoria. Las autoridades ucranianas acusan a las fuerzas rusas de bloquear los pasos humanitarios, mientras que Moscú culpa a Kiev.
En la llamada telefónica con Putin —una iniciativa del propio Papa, según declaró el cardenal secretario de Estado Pietro Parolin— León XIV pidió "una tregua que permita la llegada de alimentos y ayuda médica, así como la evacuación voluntaria y segura de la población civil".
Contactos anteriores
El llamamiento del Papa se dirige ahora a Zelensky, con quien ha mantenido numerosos contactos durante sus diecisiete meses de pontificado. Ya el 12 de mayo de 2025, cuatro días después de su elección en el Cónclave, León XIV demostró su preocupación por la situación en Ucrania con una primera llamada telefónica oficial en la que Zelensky invitó al recién elegido Pontífice a Kiev y reiteró la disposición del país a entablar nuevas negociaciones en cualquier formato, «incluidas las conversaciones directas». Ambos se reunieron el 18 de mayo —con la presencia de su esposa Olena— inmediatamente después de la misa que marcó la inauguración de su pontificado en la Plaza de San Pedro.
El encuentro se repitió el 9 de julio de 2025, con una audiencia privada en Villa Barberini, la residencia papal en Castel Gandolfo, para discutir la posibilidad de acoger futuras negociaciones de paz en el Vaticano. Y de nuevo el 9 de diciembre, una vez más en Castel Gandolfo (al final de esa audiencia, el Papa y el Presidente aparecieron juntos en el balcón), para abordar la necesidad de mantener un diálogo abierto, la cuestión de los prisioneros de guerra y el retorno de los niños ucranianos deportados a Rusia. Estos son temas en los que el Cardenal Matteo Zuppi ha trabajado constantemente, habiendo visitado Kyiv dos veces y Moscú dos veces, y que se revitalizaron con la visita del verano pasado de monseñor Paul Richard Gallagher, Secretario para las Relaciones con los Estados y las Organizaciones Internacionales.
El 3 de abril, en Pascua, el Papa volvió a hablar con Zelensky en medio de una nueva y masiva escalada de ataques con drones y misiles rusos en varias regiones de Ucrania. León XIV expresó su solidaridad con el pueblo ucraniano, reiterando la urgencia de la ayuda humanitaria, la liberación de los prisioneros y una paz negociada. Estos llamamientos nunca han cesado y se reiteran hoy.