La recuperación del papa León XIV, las disputas de poder dentro del Vaticano y el recuerdo de Francisco fueron algunos de los temas que abordó la periodista Alicia Barrios en una entrevista con Rolando Klempert, en el programa Domingo 630.
Alicia Barrios habló de León XIV y explicó por qué Francisco no volvió a la Argentina
La excorresponsal en el Vaticano y amiga de Jorge Bergoglio analizó la recuperación del actual Papa, las diferencias entre ambos pontificados y los motivos por los que Francisco, según su mirada, sufrió durante su etapa en el país.
Excorresponsal en el Vaticano y amiga de Jorge Bergoglio durante décadas, Barrios aseguró que sigue de cerca la evolución del actual pontífice y consideró que necesita tiempo para recuperarse antes de retomar plenamente sus actividades.
La conversación se produjo después de que León XIV agradeciera públicamente las oraciones recibidas durante su internación y reconociera el acompañamiento de los médicos, enfermeros y trabajadores del Policlínico Gemelli. El Papa también anticipó que retomará gradualmente su agenda, con la ayuda de Dios y las oraciones de los fieles.
La salud de León XIV y las tensiones en el Vaticano
Al analizar la situación del pontífice, Barrios planteó que detrás de los movimientos que se producen en la Santa Sede también hay disputas internas por el poder. En ese marco, mencionó al secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin, y las expectativas que había generado su candidatura durante el cónclave.
Para la periodista, la elección de León XIV fue acertada. Aunque reconoció que no tuvo un trato directo con Robert Prevost antes de su elección como Papa, destacó los testimonios que recogió sobre su tarea pastoral en Perú.
Barrios relató que, mientras preparaba informes sobre Chiclayo y otras localidades peruanas, escuchó historias de personas que habían compartido la vida cotidiana con Prevost. Según contó, esos testimonios también la ayudaron a atravesar el duelo por la muerte de Francisco.
Uno de los relatos que más la impactó fue el de un sacerdote de Chiclayo, quien le contó que algunos fieles rezaban para que Prevost no fuera elegido Papa. No era por falta de afecto, sino porque no querían perderlo como pastor de su comunidad.
La periodista también resaltó el compromiso de León XIV con la doctrina social de la Iglesia, un punto en el que considera que existe una coincidencia con Francisco, pese a las diferencias personales entre ambos.
Las diferencias entre Francisco y León XIV
Consultada sobre las similitudes entre los dos pontífices, Barrios fue contundente: sostuvo que son muy diferentes en sus formas de conducir, aunque comparten preocupaciones vinculadas con la doctrina social de la Iglesia.
En particular, destacó la sensibilidad hacia los sectores más vulnerables y la importancia de ponerse en el lugar del otro. También cuestionó las interpretaciones que presentan esos principios como una creación del peronismo y recordó que sus fundamentos están en la Biblia y en la tradición cristiana.
Sobre Francisco, en cambio, habló desde una experiencia personal de más de 30 años de cercanía. Lo describió como un hombre con una enorme capacidad de conducción, una percepción aguda de las situaciones y una manera directa de ejercer la autoridad.
Según Barrios, Bergoglio podía resolver conflictos con rapidez y no dudaba en actuar frente a situaciones de corrupción o ante quienes consideraba que lo habían traicionado. Esa firmeza, sostuvo, era una de las características que lo distinguían.
Por qué Francisco no regresó a la Argentina
Barrios sostuvo que Francisco sufrió durante su etapa en la Argentina y mencionó las campañas en su contra y las críticas que recibió. “Acá Francisco sufrió”, afirmó. También respaldó la reflexión sobre la decisión de no regresar a un lugar donde una persona se sintió maltratada.
La entrevistada vinculó esa experiencia con la decisión de no regresar y defendió la idea de que una persona no está obligada a volver a un lugar donde padeció situaciones dolorosas. La reflexión fue uno de los pasajes más personales del diálogo y volvió a poner sobre la mesa una pregunta que acompañó todo el pontificado de Francisco.
La intimidad de Francisco y su manera de rezar
Barrios también evocó los momentos que compartió con Bergoglio lejos de las grandes ceremonias. Recordó especialmente las misas que celebraba en la capilla de Santa Marta, con grupos reducidos de personas.
Según relató, Francisco realizaba por sí mismo distintas tareas de la celebración y luego dedicaba largos momentos a la oración y la meditación. Para ella, participar de esos encuentros permitía comprender una dimensión más íntima del pontífice argentino.
La periodista aseguró que rezar junto a él era una experiencia difícil de describir y destacó la concentración con la que vivía esos momentos. También recordó que, cuando la veía atravesar alguna dificultad, solía acompañarla con gestos de cercanía y oraciones a San José.
En ese sentido, Barrios sostuvo que considera que Francisco llegará a ser santo, aunque aclaró que no hay novedades concretas sobre ese proceso. Su convicción, explicó, se basa en los años de convivencia y en lo que interpretó como una profunda vocación de santidad.