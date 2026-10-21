#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
En el Vaticano

León XIV reapareció en el papamóvil tras su operación: cómo sigue su salud

El pontífice participó de la audiencia general en la Plaza de San Pedro, luego de permanecer cinco días internado en Roma. Además, crece la expectativa por su próxima visita a la Argentina, prevista para noviembre.

León XIV volvió a encontrarse con los fieles en la Plaza de San Pedro tras su internación.León XIV volvió a encontrarse con los fieles en la Plaza de San Pedro tras su internación.
+ Agregar El Litoral en
Por: 

El papa León XIV retomó este miércoles las audiencias generales en el Vaticano por primera vez desde la cirugía de pulmón a la que se sometió el pasado 13 de octubre. El pontífice volvió a encontrarse con los fieles en la Plaza de San Pedro y reanudó una de las actividades habituales de su agenda, mientras continúa con su recuperación.

Durante el encuentro, recorrió la plaza a bordo del papamóvil y saludó a las personas que se acercaron para participar de la audiencia. Su reaparición se produjo después de permanecer cinco días internado en el Policlínico Gemelli de Roma y de regresar al Vaticano tras recibir el alta médica.

Mirá tambiénEl papa León XIV continúa su recuperación en el Vaticano y confirmó la audiencia general del miércoles

El mensaje durante la audiencia

En su catequesis, León XIV reflexionó sobre la importancia del matrimonio y la familia a partir de las enseñanzas de la Iglesia católica. También destacó la responsabilidad de la sociedad y de quienes ocupan posiciones políticas y culturales en la promoción y el acompañamiento de las familias.

El pontífice retomó, además, conceptos relacionados con la dignidad humana y la protección de la vida. En ese marco, subrayó el papel de la familia como uno de los pilares de la sociedad y como un ámbito fundamental para el desarrollo de las personas.

Pope Leo gestures as he travels in the popemobile, after holding his first weekly general audience in St. Peter's Square since cancer surgery, at the Vatican, October 21, 2026. REUTERS/Yara Nardi TPX IMAGES OF THE DAYEl papa agradeció las oraciones y las muestras de apoyo recibidas durante su recuperación.

Cómo evoluciona su salud

León XIV fue operado el 13 de octubre en el Policlínico Gemelli de Roma. Durante la intervención, le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho debido a un adenocarcinoma pulmonar. Según la información difundida, la cirugía se desarrolló sin complicaciones.

El papa permaneció cinco días hospitalizado y recibió el alta el sábado 17 de octubre. Desde entonces, continúa con su recuperación en el Palacio Apostólico y retoma sus compromisos de manera gradual.

El domingo anterior ya había presidido el rezo del Ángelus ante miles de fieles reunidos en el Vaticano. La convocatoria fue estimada en unas 15.000 personas y, durante su mensaje, agradeció las muestras de apoyo recibidas mientras atravesaba el proceso de recuperación.

Pope Leo holds his first weekly general audience in St. Peter's Square since cancer surgery, at the Vatican, October 21, 2026. REUTERS/Yara NardiLa cirugía incluyó la extirpación del lóbulo inferior del pulmón derecho.

“Gracias a los que rezaron por mí, iré reintegrándome gradualmente a mis tareas”, expresó en aquella oportunidad.

Qué se sabe del viaje a la Argentina

La recuperación del pontífice también genera expectativas por su visita a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. De acuerdo con lo informado, el itinerario contempla actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

En relación con el viaje, el cirujano del papa, Stefano Margaritora, señaló que no existen motivos clínicos que impidan su realización.

Mientras tanto, León XIV continúa reincorporándose progresivamente a sus compromisos públicos, tras la intervención quirúrgica y los días de internación en Roma.

+ Agregar El Litoral en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Vaticano
Religión
Argentina

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro