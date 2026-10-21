El papa León XIV retomó este miércoles las audiencias generales en el Vaticano por primera vez desde la cirugía de pulmón a la que se sometió el pasado 13 de octubre. El pontífice volvió a encontrarse con los fieles en la Plaza de San Pedro y reanudó una de las actividades habituales de su agenda, mientras continúa con su recuperación.
León XIV reapareció en el papamóvil tras su operación: cómo sigue su salud
El pontífice participó de la audiencia general en la Plaza de San Pedro, luego de permanecer cinco días internado en Roma. Además, crece la expectativa por su próxima visita a la Argentina, prevista para noviembre.
Durante el encuentro, recorrió la plaza a bordo del papamóvil y saludó a las personas que se acercaron para participar de la audiencia. Su reaparición se produjo después de permanecer cinco días internado en el Policlínico Gemelli de Roma y de regresar al Vaticano tras recibir el alta médica.
El mensaje durante la audiencia
En su catequesis, León XIV reflexionó sobre la importancia del matrimonio y la familia a partir de las enseñanzas de la Iglesia católica. También destacó la responsabilidad de la sociedad y de quienes ocupan posiciones políticas y culturales en la promoción y el acompañamiento de las familias.
El pontífice retomó, además, conceptos relacionados con la dignidad humana y la protección de la vida. En ese marco, subrayó el papel de la familia como uno de los pilares de la sociedad y como un ámbito fundamental para el desarrollo de las personas.
Cómo evoluciona su salud
León XIV fue operado el 13 de octubre en el Policlínico Gemelli de Roma. Durante la intervención, le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho debido a un adenocarcinoma pulmonar. Según la información difundida, la cirugía se desarrolló sin complicaciones.
El papa permaneció cinco días hospitalizado y recibió el alta el sábado 17 de octubre. Desde entonces, continúa con su recuperación en el Palacio Apostólico y retoma sus compromisos de manera gradual.
El domingo anterior ya había presidido el rezo del Ángelus ante miles de fieles reunidos en el Vaticano. La convocatoria fue estimada en unas 15.000 personas y, durante su mensaje, agradeció las muestras de apoyo recibidas mientras atravesaba el proceso de recuperación.
“Gracias a los que rezaron por mí, iré reintegrándome gradualmente a mis tareas”, expresó en aquella oportunidad.
Qué se sabe del viaje a la Argentina
La recuperación del pontífice también genera expectativas por su visita a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. De acuerdo con lo informado, el itinerario contempla actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján.
En relación con el viaje, el cirujano del papa, Stefano Margaritora, señaló que no existen motivos clínicos que impidan su realización.
Mientras tanto, León XIV continúa reincorporándose progresivamente a sus compromisos públicos, tras la intervención quirúrgica y los días de internación en Roma.