Ente el 8 y el 11 de noviembre

“Allí estaré”: Las dos palabras de Papa que abren expectativas por su visita a la Argentina

A 9 días de la cirugía en la que se le extirpó un tumor canceroso del pulmón derecho, León XIV ofició una audiencia en la Plaza San Pedro y dejó mensajes sobre su esperado viaje al país. En las últimas horas se confirmó que no requerirá tratamientos médicos adicionales.