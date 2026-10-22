“Padre, te esperamos en Córdoba”, le dijeron los Hermanos Fernando León, de la comunidad de los Hermanos de la Sagrada Familia, y Genaro Mareco Quiñonez, Hermano Lasallano que vive en la comunidad de Malvinas, este miércoles en el marco de la audiencia que el papa León XIV ofició en la Plaza de San Pedro.
“Allí estaré”: Las dos palabras de Papa que abren expectativas por su visita a la Argentina
A 9 días de la cirugía en la que se le extirpó un tumor canceroso del pulmón derecho, León XIV ofició una audiencia en la Plaza San Pedro y dejó mensajes sobre su esperado viaje al país. En las últimas horas se confirmó que no requerirá tratamientos médicos adicionales.
“Allí estaré”, fue la respuesta que escucharon.
A poco más de una semana de la cirugía en la que se confirmó que el Pontífice padece de cáncer de pulmón, crece la expectativa por su llegada a la Argentina. Y todo indica que el intenso itinerario que desplegará en estas tierras entre el 8 y el 11 de noviembre se va a cumplir.
Además, en las últimas horas se supo que no requerirá ningún tratamiento adicional tras la cirugía.
La novedad del encuentro con los religiosos llegó este miércoles desde el Obispado de Córdoba. En la provincia mediterránea, el Papa estará el martes 10 para celebrar la Santa Misa en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) / Escuela de Aviación Militar, y mantener un encuentro con el clero local en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.
El itinerario
León XIV llegará al país el 8 de noviembre (luego de su paso por Uruguay) y a las 17 visitará el Monumento al General San Martín y a los ejércitos de la Independencia en la Plaza San Martín. Luego habrá una ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada y visita al presidente Javier Milei.
Más tarde se hará el encuentro con las autoridades de la Sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad, Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento.
Al día siguiente, siempre de acuerdo al itinerario que publica la Conferencia Episcopal Argentina, el Papa se trasladará a Claypole donde visitará al personal y asistidos en el “Pequeño Cottolengo Don Orione”.
Más tarde oficiará misa en el Monumento de los Españoles y por la tarde mantendrá un encuentro con referentes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina.
La intensa agenda de ese día contempla una reunión con líderes de las comunidades cristianas y de las tradiciones religiosas en el Palacio San Martín.
Luego de la celebración de las vísperas con el Episcopado Argentino y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana, participará de una cena con obispos en el Obispado de Buenos Aires.
El martes partirá hacia Córdoba donde, luego de la Misa en FaDeA, tendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Sra. de la Asunción.
Serán pocas horas en la ciudad porque a la tarde regresará a Buenos Aires para celebrar la vigilia con los jóvenes en el Monumento de los Españoles.
El miércoles 11 visitará el complejo penitenciario federal de Buenos Aires, celebrará misa en la plaza de la Basílica Nuestra Señora de Luján y habrá una ceremonia de despedida en el aeropuerto internacional de Buenos Aires “Ministro Pistarini”.
Para las 14 tiene previsto partir hacia Lima, Perú, donde completará el periplo por América Latina.
“No se imaginen a SúperLeón”
Volviendo al encuentro con los referentes cordobeses que estuvieron este miércoles en el Vaticano, más allá del breve intercambio con el Papa, “el Hermano Fernando, que también forma parte del equipo Pastoral de la zona 6 de nuestra Arquidiócesis, quiso transmitir también lo que le dejó el encuentro personal con León XIV”.
“Lo describió como un hombre sonriente y cercano, pero también cansado, con la humanidad de quien atraviesa un tiempo de recuperación y, aun así, continúa entregándose a su misión”, señalan”. “No se imaginen a ‘SuperLeón’ “, advirtió. Y agregó que lo que vio fue a “un sucesor de Pedro, dispuesto a dar la vida por el Maestro”.
La audiencia de este miércoles tuvo un significado especial porque fue la primera catequesis pública del Papa después de su intervención quirúrgica.
“El testimonio de Fernando llega en un tiempo en el que seguimos acompañando con la oración la recuperación del papa León XIV y renovando nuestra esperanza ante su próxima visita a la Argentina, prevista del 8 al 11 de noviembre, con Córdoba entre las sedes del encuentro. Cada novedad, cada gesto y cada palabra recibida nos animan a continuar preparando el corazón y la casa para salir a su encuentro”, expresan desde el Obispado de Córdoba.
Cabe agregar que están previstos varios feriados para facilitar la participación en las actividades del Papa en el país: el 9 de noviembre será feriado general, el martes10 en la provincia de Córdoba y el miércoles 11, en la provincia de Buenos Aires.