Familiares de víctimas de hechos de inseguridad impulsaron un petitorio para solicitar un encuentro con el papa León XIV durante su visita a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. La iniciativa fue publicada en la plataforma Change.org y busca que el Pontífice escuche de manera directa a quienes perdieron a sus seres queridos en hechos violentos.
Familiares de víctimas de la inseguridad quieren reunirse con León XIV durante su visita a Argentina
A través de un petitorio, madres, padres, hijos y otros allegados a personas asesinadas buscan transmitirle al Pontífice el dolor que atraviesan desde la pérdida de sus seres queridos.
El pedido surgió luego de que se conocieran detalles de la agenda que tendrá el Papa durante su paso por el país. Entre las actividades previstas se encuentra una visita a la cárcel de Villa Devoto, un gesto que los familiares consideran valioso, aunque sostienen que las víctimas también deberían tener un espacio para ser escuchadas.
León XIV permanecerá en la Argentina durante cuatro días y recorrerá Buenos Aires, Córdoba y Luján. La visita fue confirmada por el Vaticano y constituye el primer viaje de un pontífice al país desde la visita de Juan Pablo II en 1987.
El pedido de los familiares
En la petición publicada en Change.org, los familiares explican que buscan un encuentro que les permita transmitir personalmente las consecuencias que dejaron los homicidios de sus seres queridos.
El texto plantea que el dolor provocado por la pérdida de una persona en un hecho violento permanece con el paso del tiempo y reclama un espacio de reconocimiento y acompañamiento para quienes quedaron afectados por esos crímenes.
Los impulsores del pedido también hacen referencia a la visita de León XIV a la cárcel de Devoto. Según expresaron, consideran que ese gesto hacia las personas privadas de la libertad tiene valor, pero entienden que quienes fueron víctimas de hechos delictivos también deberían poder acercarse al Pontífice y transmitirle su experiencia.
La solicitud fue creada el 15 de septiembre y continúa abierta para quienes quieran acompañarla con su firma.
El petitorio reúne a familiares de personas asesinadas en distintos hechos de inseguridad. Entre ellos se encuentran madres, padres, hijos, hermanos y abuelas de las víctimas.
La llegada de León XIV al país
El papa León XIV llegará a la Argentina en noviembre, como parte de su gira por Sudamérica. Su estadía en el país será del 8 al 11 de noviembre, con actividades previstas en Buenos Aires, Córdoba y Luján.
La agenda incluye celebraciones religiosas y distintos encuentros durante su permanencia. El cronograma oficial contempla además una visita a la cárcel de Devoto, según los detalles difundidos sobre su recorrido.
Por ahora, el encuentro solicitado por los familiares de víctimas forma parte de un pedido impulsado mediante una petición pública y no de una reunión anunciada oficialmente por el Vaticano.