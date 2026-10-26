El papa León XIV confirmó este lunes 26 de octubre su viaje a la Argentina mediante una publicación en su cuenta oficial de X. El mensaje también incluyó a Uruguay y Perú como destinos del recorrido sudamericano, aunque no precisó las fechas ni las actividades previstas en cada país.
León XIV confirmó que visitará la Argentina en una gira por Sudamérica
El pontífice comunicó el viaje mediante su cuenta de X e incluyó a Uruguay y Perú entre los destinos. Expresó su alegría por regresar al continente donde vivió.
“Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida”, expresó el pontífice en el comienzo del anuncio. La publicación fue difundida a través de @Pontifex_es y acompañada por las etiquetas de los tres países que formarán parte de la visita.
El mensaje del pontífice
León XIV manifestó su deseo de que el recorrido permita estrechar los vínculos entre las comunidades. “Que este viaje sea una ocasión para abrir nuestros corazones los unos a los otros, fortalecer nuestra comunión como hermanos y hermanas”, señaló en el texto difundido este lunes.
En la misma publicación, agregó que espera “renovar nuestro compromiso de anunciar el Evangelio con alegría”. El anuncio estuvo centrado en el sentido religioso del viaje y en su vínculo personal con el continente, sin detallar encuentros con autoridades ni celebraciones programadas.
Los destinos anunciados
La Argentina quedó incluida en el recorrido junto con Uruguay y Perú, los otros dos países mencionados en el mensaje. La confirmación se conoció mediante las redes sociales del Papa y fue informada por la agencia Noticias Argentinas durante el mediodía de este lunes.
La publicación no estableció el orden de las escalas ni la duración de la estadía en cada destino. Tampoco identificó las ciudades que recibirán al pontífice. Las fechas, los traslados y la agenda de actividades no fueron detallados en el anuncio difundido a través de su cuenta de X.