Gira por América Latina

León XIV celebró su primera misa en Uruguay y reflexionó sobre los símbolos de la región

Ante miles de fieles en Paysandú, el Sumo Pontífice destacó la importancia de tender lazos de hermandad y la cercanía con la cultura local. Tras la ceremonia, emprendió viaje rumbo a Montevideo para continuar con su intensa agenda en el país vecino.