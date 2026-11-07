León XIV en Argentina

La fe al servicio: jóvenes santafesinos se suman como voluntarios para colaborar en la visita del Papa

Se anotaron, fueron elegidos y forman parte del enorme equipo que asistirá a la gente en los distintos encuentros del Papa León XIV en Argentina. Fueron asignados Caba, Luján y Córdoba. Son parte de una convocatoria a la que se inscribieron 25 mil personas de todo el país.