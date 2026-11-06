El papa León XIV ya tocó suelo uruguayo tras el aterrizaje de la aeronave pontificia en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, procedente de Roma. Con su arribo a Montevideo este viernes 6 de noviembre, el Santo Padre dio comienzo oficial a su esperada gira por Sudamérica, un itinerario de 12 días que incluirá también visitas a distintas ciudades de la Argentina y Perú.
El papa León XIV ya está en Montevideo: multitud en Plaza Independencia y euforia por su llegada a Sudamérica
Con remeras y gorras estampadas con la cara del pontífice, miles de fieles se concentran en el centro capitalino para presenciar la bienvenida oficial al Sumo Pontífice en el inicio de su gira regional.
El fervor y la emoción religiosa se apoderaron del corazón de Montevideo a minutos del histórico arribo del papa León XIV a la República Oriental del Uruguay. Una multitud de fieles, vecinos y turistas extranjeros colma desde tempranas horas la Plaza Independencia. Con gorras, remeras y distintivos estampados con el rostro del Sumo Pontífice, la masa popular viste los colores papales entre cantos, banderas y una enorme expectativa por presenciar de cerca su primer contacto en suelo sudamericano.
Desde las primeras horas del día, la capital uruguaya vive un clima de fiesta y devoción. En las inmediaciones del aeropuerto y a lo largo de las principales avenidas trazadas para el recorrido oficial, una marea de ciudadanos y turistas extranjeros se apostó detrás de los vallados para saludar el paso del cortejo papal. Con este hito se pone en marcha de forma oficial su esperada gira internacional por América Latina, la cual incluirá también un recorrido por Argentina y Perú.
Fervor popular con remeras y gorras en la Plaza Independencia
El epentro del entusiasmo popular se concentró en la emblemática Plaza Independencia. Miles de asistentes coparon cada rincón del paseo público vistiendo remeras, gorras y pañuelos estampados con el rostro de León XIV y portando banderas uruguayas y del Vaticano. El color de las prendas y la energía de los cantos religiosos transformaron el corazón de Montevideo en una fiesta de fe, donde familias enteras aguardan por la palabra del pontífice.
La ceremonia de bienvenida en la Plaza Independencia quedó programada a partir de las 17.30, marcando su primer acto público multitudinario en tierras charrúas. Allí fue montado un escenario principal rodeado por autoridades de la sociedad civil, delegaciones diplomáticas y referentes de distintas instituciones eclesiásticas.
El recorrido del Papa por las calles montevideanas
Luego de cumplir con los saludos protocolares a pie de pista en Carrasco, la comitiva del pontífice inició su trayecto terrestre hacia el casco histórico. El mapa de movilidad urbana incluyó la avenida de las Américas, el paso por Rafael Barradas, la emblemática rambla montevideana, la calle Paraguay y el tramo final sobre la avenida 18 de Julio.
A lo largo de todo el trayecto, las veredas y balcones se mostraron colmados por vecinos que salieron a vitorear al Santo Padre, mientras las fuerzas de seguridad montaron un amplio dispositivo preventivo para garantizar el normal flujo vehicular y el resguardo de la comitiva oficial.
Encuentro con el presidente Yamandú Orsi y agenda en la Catedral
Finalizada la recepción en la Plaza Independencia, la agenda oficial del Papa contempla una reunión privada a las 18.15 con el presidente de la República Oriental del Uruguay, Yamandú Orsi, en las instalaciones del Edificio José Artigas. Durante el encuentro, las autoridades mantendrán un diálogo institucional centrado en temas sociales y de integración regional.
Más tarde, León XIV se trasladará a la Catedral Metropolitana de Montevideo para participar de la celebración de las vísperas y brindar su primera homilía formal ante la comunidad eclesial del país. Durante el fin de semana, la agenda del Santo Padre continuará con actividades masivas programadas en las localidades de Paysandú y Florida, para luego emprender viaje rumbo a la Argentina.
La histórica llegada de León XIV a Montevideo marca un momento de profunda significación espiritual y política para todo el Cono Sur. La respuesta del pueblo uruguayo en las calles expone la vigencia de la convocatoria papal en la región y deja inaugurado un periplo internacional que mantendrá la atención pública durante las próximas dos semanas.