La expectativa por la llegada del papa León XIV a Uruguay comenzó a sentirse desde temprano en el centro de Montevideo. Decenas de personas, entre fieles y turistas extranjeros, se instalaron durante la mañana de este viernes en la Plaza Independencia para conseguir un lugar cercano al escenario donde el pontífice tendrá su primer acto público en el país.
Máxima expectativa en Uruguay por la llegada de León XIV a Plaza Independencia
Fieles y turistas comenzaron a ocupar los primeros lugares frente al escenario donde el pontífice será recibido este viernes. El acto está previsto para las 17.30, en el inicio de su visita oficial a Montevideo.
Aunque faltaban casi seis horas para el inicio de la ceremonia, los primeros asistentes ya habían reservado posiciones junto al vallado que separa al público del sector destinado a las autoridades y la recepción oficial. Algunos de los presentes llegaron desde otros países y llevaron banderas para identificar su procedencia. Entre ellas, se destacó una insignia de Brasil.
La concentración anticipada refleja la expectativa que generó la visita de León XIV, quien llegará a Montevideo después de partir desde Roma durante la mañana. Los asistentes buscan presenciar de cerca el primer contacto del pontífice con los uruguayos, en una jornada que tendrá distintas actividades institucionales y religiosas.
La llegada papal
El avión que traslada al papa tiene previsto aterrizar alrededor de las 16.30 en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, procedente de Roma. Desde allí, León XIV comenzará el traslado hacia el centro de Montevideo, en un recorrido que incluirá la avenida de las Américas, Rafael Barradas, la rambla, Paraguay y la avenida 18 de Julio.
La ceremonia de bienvenida está programada para las 17.30 en Plaza Independencia. Será el primer acto público del pontífice en Uruguay y contará con la presencia de autoridades nacionales, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático.
Durante el encuentro, León XIV pronunciará su primer discurso en territorio uruguayo. El escenario estará ubicado en el espacio preparado frente al público, mientras que las primeras filas ya comenzaron a ocuparse desde varias horas antes de su llegada.
A las 18.15, el papa mantendrá una reunión privada con el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, en el edificio José Artigas, ubicado en las inmediaciones de la plaza.
Una agenda intensa
La actividad continuará a las 19, cuando León XIV se traslade por la calle Sarandí hasta el Cabildo de Montevideo, frente a la Plaza Matriz. Allí recibirá la llave de la ciudad de manos del intendente capitalino, Mario Bergara, en un reconocimiento institucional a su visita.
Minutos después, el pontífice cruzará hacia la Catedral Metropolitana de Montevideo para participar de un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y seminaristas. La actividad reunirá a representantes de la Iglesia uruguaya en uno de los principales templos de la capital.
Al finalizar las actividades oficiales y religiosas, León XIV se dirigirá a la Nunciatura Apostólica de Uruguay, donde permanecerá para descansar. La sede diplomática se encuentra sobre bulevar Artigas, entre Charrúa y Chaná.
La visita representa una jornada de especial relevancia para la comunidad católica uruguaya. Mientras se desarrolla el operativo de recepción y se preparan los distintos espacios para las actividades, los primeros asistentes ya aguardan en Plaza Independencia para presenciar el encuentro con el pontífice.