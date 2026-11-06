El viaje del papa León XIV hacia América Latina comenzó este viernes con un vuelo de aproximadamente 12 horas y media entre Roma y Montevideo. El pontífice despegó a las 7 desde el aeropuerto de Fiumicino y tiene previsto arribar a Uruguay alrededor de las 16.30, en el inicio de una gira que también lo llevará a la Argentina y Perú.
Cómo es el avión en el que viaja León XIV: regalos, imágenes religiosas y más de 80 periodistas
El pontífice partió desde Roma rumbo a Uruguay, primera escala de una gira por América Latina que también incluirá Argentina y Perú. Durante el vuelo, mantuvo contacto con los periodistas acreditados.
A bordo de la aeronave viaja una importante delegación de periodistas internacionales que cubrirá las actividades del líder de la Iglesia católica durante su recorrido por la región. Según se informó, son unos 80 los profesionales acreditados por el Vaticano.
El avión tiene capacidad para unos 300 pasajeros y transporta entre 140 y 150 personas, entre periodistas, integrantes de la comitiva oficial y personal de seguridad. León XIV ocupa el asiento 1A, ubicado en la primera fila de la aeronave.
Los detalles del vuelo
La travesía tiene algunas particularidades que fueron compartidas por los propios periodistas a través de las redes sociales. Los pasajeros recibieron un neceser con distintos elementos de uso personal, entre ellos medias, crema para las manos, bálsamo labial, pasta dental, cepillo de dientes y tapones para los oídos.
También se distribuyó una edición impresa de L'Osservatore Romano, el periódico oficial del Vaticano. Otro detalle de la cabina es la presencia del escudo papal en los apoyacabezas de los asientos.
La corresponsal en el Vaticano del diario argentino La Nación, Elisabetta Piqué, publicó imágenes del interior del avión y mostró algunos de los elementos preparados para los integrantes de la delegación.
Durante el trayecto, León XIV también mantuvo contacto con los periodistas que lo acompañan. Imágenes difundidas por la agencia EFE lo muestran conversando con los profesionales de prensa, quienes aprovecharon el encuentro para acercarle publicaciones y recuerdos.
Entre los obsequios que recibió se encuentra un ejemplar del libro American Pope, una de las biografías dedicadas al pontífice, además de recortes de diarios.
Regalos de Perú
Uno de los momentos particulares del vuelo fue el encuentro con Juan Pablo León, enviado especial del diario peruano El Comercio, quien le entregó fotografías inéditas de los primeros años de su trabajo pastoral en Perú.
Las imágenes corresponden a 1985 y fueron tomadas en Chulucanas, en la región de Piura, donde Robert Prevost desarrolló su primera misión pastoral hace más de cuatro décadas. En ellas aparecen algunos de los primeros monaguillos con los que compartió aquella etapa y que, con el paso del tiempo, se convirtieron en personas cercanas a él.
El periodista también le obsequió un dulce tradicional del norte peruano conocido como King Kong. Se trata de una preparación de gran tamaño, elaborada con varias capas de galletas crocantes y distintos rellenos.
La entrega de estos recuerdos tuvo un significado especial por el vínculo que León XIV mantiene con Perú, país en el que desarrolló buena parte de su trayectoria religiosa antes de asumir como papa.
La llegada a Uruguay
Montevideo será el primer destino de la gira apostólica. Tras aterrizar en el aeropuerto de Carrasco, el pontífice participará de una recepción oficial y comenzará un recorrido por distintos puntos de la capital uruguaya.
Uno de los momentos previstos es el paso por la rambla de Montevideo, desde Carrasco hasta la zona de Kibón, donde se espera la presencia de cientos de fieles. Allí podría utilizar por primera vez el papamóvil uruguayo, un vehículo ensamblado localmente por la empresa Nordex y que lleva la matrícula vaticana S.C.V. 1.
El recorrido continuará con una parada en el Parque Mandela, donde está prevista una nueva concentración de personas para recibirlo. Entre los obsequios que se preparan para el papa figuran una imagen de la Virgen de los Treinta y Tres y una camiseta de la selección uruguaya de fútbol.
Posteriormente, León XIV se trasladará hacia la Plaza Independencia, donde mantendrá un encuentro con autoridades nacionales, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático.
En esa instancia estarán presentes el presidente Yamandú Orsi, la vicepresidenta Carolina Cosse y los expresidentes Luis Lacalle Pou, Julio María Sanguinetti y Luis Alberto Lacalle Herrera.
La agenda incluye además una reunión privada con Orsi y un encuentro con representantes de la Iglesia uruguaya en la Catedral de Montevideo. Al finalizar las actividades, el pontífice se dirigirá a la Nunciatura Apostólica, donde pasará la noche.
La visita a Uruguay abrirá una gira regional que continuará en la Argentina y Perú, dos países vinculados con distintas etapas de la trayectoria religiosa de León XIV.