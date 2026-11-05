El papa León XIV llegará a Argentina durante el próximo fin de semana en el marco de la gira sudamericana que incluye a Perú y Uruguay. Dentro de los destinos argentinos se encuentra Córdoba.
La visita del papa León XIV a Córdoba y una agenda de actividades desde la previa
Desde el municipio y la provincia brindaron un extenso itinerario que incluye la presencia física del Sumo Pontífice y otros eventos en los días anteriores. El detalle jornada por jornada.
Sumado al itinerario oficial de Nación, desde el municipio cordobés y el gobierno de la provincia se ofreció una extensión de las actividades que ya comenzaron la semana pasada.
El miércoles 28 de octubre se proyectó “Cura Brochero, la película” en el Centro Cultural Córdoba, un drama de Lorena Chuscoff (2015, 120 min) que posee una interpretación de la vida del Cura Gaucho.
El viernes 30 de octubre se realizó la Conferencia performática: “León XIV y los desafíos de la inteligencia artificial” en el Museo de las Mujeres y la Muestra de la colección religiosa en el Museo Sobremonte.
Este mismo miércoles 4 de noviembre se llevó a cabo la visita guiada “Córdoba colonial de las campanas” en el Museo Evita Palacio Ferreyra sobre Av. Hipólito Yrigoyen 511. Será un recorrido por obras de arte religioso de la colección de la Provincia.
La agenda de actividades previas
Ya el viernes 6 de noviembre se realizará desde las 11 horas el recorrido “Córdoba, tierra de encuentro: el camino de Mama Antula” por el centro histórico tras las huellas de la primera santa argentina: Compañía de Jesús, Museo San Alberto, Carmelitas Descalzas, Catedral y La Merced.
Por la tarde, con fecha estimada de las 17 horas, se ofrecerá senderismo urbano y observación de aves en el Rosedal Pablo Lorentz, un histórico jardín ornamental ubicado en el corazón del Parque Sarmiento. Se incluye un recorrido hasta la Isla Crisol y la Isla Encantada, con reconocimiento de flora y fauna.
Con horario aún a confirmar, el viernes también se estipula el llamado a la “Tarde joven” en el Paseo del Buen Pastor de Av. Hipólito Yrigoyen 325.
Llegando al sábado 7 de noviembre, entre las 16 y las 18:30 horas se presenta una experiencia combinada en San Roque en la Iglesia homónimos ubicada en Obispo Salguero esq. San Jerónimo
Este será un despliegue de arte, cultura y encuentro para anticipar la llegada de León XIV. En la UPC Facultad de Artes habrá arte en vivo con “Córdoba pinta la llegada de León XIV”. Aproximadamente a las 16:30 se realizará una bendición de las mascotas, a las 17:30 una visita guiada por el patio e interior del templo, cerrando a las 18:15 con una puesta artística final.
Sin horario definido oficialmente, se espera que el Parque Bustos albergue también a “Córdoba te recibe”, un punto de encuentro para conocer la provincia y el Camino Mayor de Brochero con realidad virtual, información turística, artesanos, productores regionales y música.
El domingo, ya en simultáneo a las actividades del ex cardenal Robert Prevost en Buenos Aires, entre las 16 y las 18:30 horas habrá una experiencia combinada en el Monasterio de Clausura Santa Catalina de Siena de Obispo Trejo 44 con la continuidad del arte en vivo y la exposición “Tesoros del Silencio” sobre artes y oficios del monasterio, encuadernación y arte sacro. También habrá una visita guiada por el templo y el patio de los locutorios.
Tampoco con horario definido, pero sí con día y sede, ese mismo domingo en el Paseo del Buen Pastor estará la Cantata Brocheriana, un concierto abierto con Carlos Di Fulvio y la Orquesta Académica Juvenil del Teatro del Libertador.
Además, estará el complemento de “Córdoba te recibe”, el punto de encuentro para conocer la provincia y el Camino Mayor de Brochero.
La vigilia del lunes
Ya en horas previas al arribo de León XIV al Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella, el lunes a las 10 horas se realizará una caminata por Nueva Córdoba con punto de partida en OIT Güemes, Bv. San Juan 225, y continuando por Av. Hipólito Yrigoyen, el Arzobispado, el Paseo del Buen Pastor, las Capuchinas y el Jardín del Palacio Ferreyra.
En el cierre del día a las 19 horas, un rato después de la apertura del predio de FAdeA, en la Av. Fuerza Aérea Argentina 5505 se presentará una extensa lista de artistas en vivo que incluye a José Luis Miralles, Coro Agnes, Ignacio Sagala, Toco para Dios, Maxi Larghi, Trinidad, Cor Mariae, Ruah, Tradición Serrana, Andrés Castellano, Jorge Rojas, Pablo Martínez, Jairo y Duito.
La agenda del papa
Se estima que León XIV arribe desde Buenos Aires en Córdoba a las 9 horas del martes 10, con un traslado inmediato hacia el predio de FAdeA.
A las 10 horas se programó el inicio de la Santa Misa, incluyendo una recorrida por el predio en papamóvil.
Luego de la misa, aproximadamente a las 11:45 horas, el papa realizará un tramo en cápsula desde el Nudo Vial Tropezón hasta Av. Colón 1300 y luego el siguiente recorrido en papa móvil: Av. Colón 1300 - Av. Gral. Paz - Av. Vélez Sarsfield - Av. Hipólito Yrigoyen.
Al llegar, se planificó que realice un saludo desde el Balcón del Arzobispado de Córdoba, Av. Hipólito Yrigoyen 98.
Luego, a las 15:15 horas se espera el encuentro en la Catedral de Córdoba Nuestra Señora de la Asunción con obispos, diáconos, sacerdotes, religiosos, consagrados y seminaristas. El público puede acompañar de pie en Plaza San Martín.
El regreso al aeropuerto en cápsula será el siguiente: calle 27 de Abril - Av. Vélez Sarsfield - Av. Gral. Paz (en contramano) - Av. Colón (en contramano) - Av. Circunvalación - Av. La Voz del Interior - Aeropuerto.
Su vuelo de regreso a Buenos Aires desde el Aeropuerto Ing. Ambrosio Taravella está programado para las 16:55.