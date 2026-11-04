Los obispos de Santa Fe, monseñor Sergio Fenoy y monseñor Matías Vecino, participarán de distintas actividades durante la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista del 8 al 11 de noviembre. Mientras el arzobispo tendrá la oportunidad de conocer personalmente al pontífice por primera vez, su auxiliar volverá a encontrarse con él después de haberlo conocido en el Vaticano.
Los 7 momentos que los obispos de Santa Fe acompañarán a León XIV en su visita al país
“Será el primer contacto personal que tendré con él”, anticipó Mons. Fenoy. Mientras que el obispo auxiliar, Matías Vecino, lo verá por segunda vez. En Santa Fe, los fieles se preparan para viajar a las celebraciones o reunirse en parroquias para seguir las transmisiones.
Fenoy participará de encuentros institucionales, celebraciones litúrgicas y misas en Buenos Aires, Córdoba y Luján. Antes de la visita, expresó su “profunda alegría” por conocer al Papa y destacó la importancia de fortalecer la comunión con él. “En lo profundo y cristiano, todo mi ministerio episcopal se entiende en comunión con él”, señaló. También manifestó su deseo de recibir su bendición y trasladarla a toda la diócesis, en nombre de quienes no puedan viajar.
Vecino, por su parte, participará de las tres misas multitudinarias, además de encuentros vinculados con el mundo del trabajo, la vida consagrada y la oración. El obispo auxiliar conoció a León XIV en septiembre del año pasado, cuando participó en Roma de un curso para nuevos obispos y de una audiencia con el entonces pontífice.
En una visita a la redacción de El Litoral este miércoles, Vecino planteó que la llegada del Papa no resolverá por sí sola los problemas del país, aunque puede renovar la esperanza. “No espero que el Papa venga a solucionarnos los problemas”, afirmó. Y agregó que la visita puede ayudar a que algo cambie “en los corazones de cada uno para ayudarnos a vivir y luchar todos los días de una manera más entusiasta”.
Entre los temas que considera relevantes para la realidad argentina, mencionó la discapacidad, el impacto del juego online en niños, niñas y adolescentes y el cuidado ambiental. En este último punto, reivindicó el valor del Paraná para la identidad regional, al que “hay que no hay que mirarlo sólo como una hidrovía -dijo-. El río es mucho más que eso y tenemos que mirarlo en su integridad porque para nosotros el río es cultura e identidad”.
La agenda papal y la participación santafesina
La agenda oficial contempla actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján. Entre los encuentros abiertos al público se destacan las misas del lunes 9 en el Monumento de los Españoles, el martes 10 en Córdoba y el miércoles 11 frente a la Basílica de Luján. También habrá un encuentro con jóvenes y una celebración con el clero, la vida consagrada y los seminaristas.
En Santa Fe, las comunidades religiosas también se preparan para vivir la visita. Algunos fieles viajarán a las sedes de las celebraciones, mientras que otros podrán reunirse en parroquias y movimientos para seguir las transmisiones en pantalla. Según explicó Vecino, no habrá una convocatoria centralizada en la ciudad, sino iniciativas que cada comunidad organizará de manera espontánea.
Para quienes participen desde sus hogares o parroquias, el obispo auxiliar dejó una recomendación: vivir el acontecimiento con serenidad y en comunidad. “No tragarse el evento, tratar de estar presentes en el momento, escuchar las cosas que se dicen y dejar que decanten en el corazón”, aconsejó.
La agenda completa, los horarios y las condiciones de acceso a las actividades se pueden consultar en el sitio oficial de la visita papal, difundido por la Conferencia Episcopal Argentina.