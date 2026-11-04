El papa en Argentina

Los 7 momentos que los obispos de Santa Fe acompañarán a León XIV en su visita al país

“Será el primer contacto personal que tendré con él”, anticipó Mons. Fenoy. Mientras que el obispo auxiliar, Matías Vecino, lo verá por segunda vez. En Santa Fe, los fieles se preparan para viajar a las celebraciones o reunirse en parroquias para seguir las transmisiones.