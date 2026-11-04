Durante la audiencia general de este miércoles en la plaza de San Pedro, en el Vaticano, el papa León XIV convocó a los fieles a acompañarlo con sus oraciones durante su próxima gira por Sudamérica, prevista entre el 6 y el 17 de noviembre.
A días de visitar la Argentina, el papa León XIV hizo un pedido especial a los fieles
El Pontífice comenzará el viernes una gira de 12 días por Uruguay, Argentina y Perú. Durante la audiencia general en el Vaticano, pidió acompañamiento espiritual para la misión y expresó su afecto por esos países.
A dos días de comenzar su sexto viaje apostólico, que lo llevará a Uruguay, Argentina y Perú, el Pontífice se dirigió a los presentes en español y compartió un mensaje sobre el sentido de la misión que está por emprender.
"El próximo viernes partiré hacia Sudamérica para visitar Uruguay, Argentina y Perú. Me encomiendo a sus oraciones para que este viaje fortalezca la fe, renueve la esperanza, avive el fuego de la caridad y nos anime a seguir proclamando el Evangelio con alegría", expresó.
El pedido del Pontífice
Durante su intervención, León XIV también habló en italiano y volvió a solicitar el acompañamiento espiritual de los creyentes para esta gira.
"Les pido que me acompañen con sus oraciones, para que el Señor bendiga esta misión en esos países que tanto quiero", manifestó.
La visita incluirá tres países de la región y tendrá a la Argentina como una de sus escalas. El viaje apostólico se desarrollará durante 12 días.
Los preparativos para su llegada
En paralelo a los preparativos por la llegada del Papa, el Gobierno nacional anunció un operativo especial de transporte. Además, se dispusieron restricciones a la circulación de vehículos de distintas categorías en rutas nacionales durante la visita.
A pocos días de la llegada de León XIV, el presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social y obispo de La Rioja, monseñor Dante Braida, también hizo referencia a la situación que atraviesa el país.
El martes, el religioso transmitió un mensaje dirigido al Gobierno nacional y puso el foco en las dificultades sociales y económicas de distintos sectores de la población. "Es una Argentina que padece necesidades y que busca el camino", sostuvo. Además, advirtió que existen "sectores muy postergados que necesitan una mano más grande".
En ese sentido, Braida planteó la necesidad de generar más oportunidades de empleo y ampliar los espacios de participación ciudadana.