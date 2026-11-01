Mensaje desde el Vaticano

León XIV pidió que un gesto humanitario en Ucrania abra el camino hacia la paz

El Pontífice valoró la colaboración que permitió llevar adelante acciones humanitarias en la ciudad ucraniana de Oleshky y expresó su deseo de que ese gesto fortalezca el diálogo. En la solemnidad de Todos los Santos, recordó que la santidad es una vocación para todos.