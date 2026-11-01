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Mensaje desde el Vaticano

León XIV pidió que un gesto humanitario en Ucrania abra el camino hacia la paz

El Pontífice valoró la colaboración que permitió llevar adelante acciones humanitarias en la ciudad ucraniana de Oleshky y expresó su deseo de que ese gesto fortalezca el diálogo. En la solemnidad de Todos los Santos, recordó que la santidad es una vocación para todos.

El Papa León XIV pidió que las acciones humanitarias en Ucrania impulsen el diálogo y la paz. Foto: Vatican NewsEl Papa León XIV pidió que las acciones humanitarias en Ucrania impulsen el diálogo y la paz. Foto: Vatican News
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El papa León XIV renovó su llamado a la paz y al diálogo en medio de los conflictos armados que atraviesan distintas regiones del mundo. A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, destacó las acciones humanitarias realizadas en favor de la población civil de Oleshky, en Ucrania, y expresó su expectativa de que la cooperación entre las partes permita avanzar hacia nuevos entendimientos.

“Espero que la colaboración entre las partes, que hizo posible este necesario gesto de humanidad, aumente la voluntad de diálogo y dé lugar a nuevas iniciativas de paz concretas”, expresó el Pontífice.

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En el mismo mensaje, encomendó a María, Reina de la Paz y de todos los Santos, a quienes sufren las consecuencias de la guerra en distintas partes del mundo.

El valor de los gestos humanitarios en medio de la guerra

León XIV puso el foco en la importancia de las acciones que buscan aliviar el sufrimiento de la población civil, especialmente en escenarios atravesados por la violencia.

Sin presentar el operativo como una solución al conflicto, el Papa destacó que la colaboración entre las partes permitió concretar una acción humanitaria y manifestó su deseo de que ese antecedente contribuya a generar nuevas instancias de diálogo.

Su mensaje volvió a colocar la asistencia a quienes padecen las consecuencias de la guerra en el centro de su preocupación pastoral y encomendó a las víctimas a la protección de la Virgen.

Todos los Santos: “La santidad es una vocación universal”

En otra de sus publicaciones, León XIV compartió una reflexión por la solemnidad de Todos los Santos, que se celebra cada 1 de noviembre. Allí sostuvo que la santidad no constituye un privilegio reservado a unos pocos, sino una vocación que interpela a todas las personas en su vida cotidiana.

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“El mensaje lleno de esperanza de la fiesta de hoy” está en reconocer que Dios ve el bien que muchas veces pasa inadvertido, conoce historias desconocidas y llega a corazones a los que las personas no siempre tienen acceso, señaló.

El Pontífice también invitó a contemplar a quienes, siguiendo el ejemplo de Jesús, hicieron de su existencia un servicio a Dios y al prójimo.

El mensaje de las Bienaventuranzas

Para profundizar esa reflexión, León XIV hizo referencia al Evangelio de Mateo (5, 1-12), correspondiente a las Bienaventuranzas.

En su publicación, describió a quienes viven desde la fe y el amor como personas capaces de mantener la mansedumbre frente a la violencia, buscar la justicia, ofrecer perdón y construir la paz.

También destacó a quienes atraviesan el sufrimiento, las persecuciones y las ofensas sin abandonar la fe ni la caridad.

La reflexión del Papa recuperó así el sentido de la celebración de Todos los Santos: reconocer el testimonio de quienes hicieron de su vida un don para los demás y recordar que ese camino de compromiso y solidaridad está abierto a todos.

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