El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, anunció que en noviembre podría celebrarse una reunión trilateral entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos con el objetivo de reactivar las negociaciones para poner fin a la guerra, actualmente estancadas.
Zelenski confirmó que habrá una nueva instancia de negociación con Rusia y Estados Unidos
El encuentro buscará reactivar las negociaciones de paz, estancadas desde hace meses. Según el presidente ucraniano y el Kremlin, la reunión podría realizarse en Emiratos Árabes Unidos, en medio de una nueva ronda de gestiones diplomáticas impulsadas por Washington.
«Estamos dispuestos a hablar», afirmó Zelenski durante una entrevista con la televisión ucraniana el domingo 25 de octubre. El mandatario señaló que las cuestiones territoriales deberían abordarse directamente entre los jefes de Estado, mientras que otros temas podrían quedar en manos de equipos técnicos.
«Si se trata de una cuestión territorial, debe abordarse a nivel de los dirigentes. Los demás asuntos competen a los grupos técnicos. Por lo tanto, todo esto puede discutirse en noviembre», sostuvo.
El anuncio coincide con las declaraciones del portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, quien el viernes había señalado que estaba prevista una reunión entre los tres países durante el próximo mes, con Emiratos Árabes Unidos como posible sede.
Aunque ambas partes manifestaron su disposición a retomar el diálogo, todavía no se difundieron precisiones definitivas sobre la fecha, la agenda y el formato del encuentro.
Estados Unidos intensifica las gestiones diplomáticas
La posibilidad de una nueva reunión se conoce en medio de los esfuerzos del Gobierno estadounidense, encabezado por el presidente Donald Trump, para impulsar una salida negociada al conflicto.
En ese marco, el enviado especial estadounidense Steve Witkoff mantuvo el martes un encuentro con Zelenski y dirigentes europeos en Oslo. Posteriormente, viajó a San Petersburgo, donde se reunió el miércoles con el presidente ruso, Vladimir Putin.
La ronda de contactos buscó acercar posiciones entre Kiev y Moscú y abrir una nueva instancia de negociación con la mediación de Washington.
Tras esas reuniones, tanto las autoridades ucranianas como las rusas expresaron su disposición a reanudar las conversaciones directas, aunque persisten diferencias sobre los términos de un eventual acuerdo.
Las cuestiones territoriales, uno de los principales desafíos
Uno de los puntos centrales de las futuras negociaciones será la cuestión territorial, un tema que continúa generando profundas diferencias entre Ucrania y Rusia.
Zelenski sostuvo que las decisiones sobre ese asunto deben discutirse al más alto nivel político, mientras que las cuestiones técnicas podrían avanzar mediante equipos especializados.
La eventual reunión trilateral representaría una nueva instancia para intentar acercar posiciones después de meses de estancamiento diplomático. Sin embargo, la posibilidad de alcanzar avances concretos dependerá de la disposición de las partes a negociar sobre los temas más conflictivos y de los resultados de las gestiones impulsadas por Estados Unidos.
Por el momento, el anuncio anticipa una nueva ronda de contactos diplomáticos, pero no implica que exista un acuerdo de paz ni que se hayan resuelto las diferencias entre los gobiernos involucrados.