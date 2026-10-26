Guerra en Europa

Zelenski confirmó que habrá una nueva instancia de negociación con Rusia y Estados Unidos

El encuentro buscará reactivar las negociaciones de paz, estancadas desde hace meses. Según el presidente ucraniano y el Kremlin, la reunión podría realizarse en Emiratos Árabes Unidos, en medio de una nueva ronda de gestiones diplomáticas impulsadas por Washington.