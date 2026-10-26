El Gobierno de Alemania celebró este lunes el regreso de la dirigente opositora venezolana María Corina Machado a su país y consideró que su retorno representa un avance hacia la apertura política y una eventual transición democrática en Venezuela.
Alemania respaldó el retorno de Machado y pidió una salida democrática para Venezuela
Desde Berlín señalaron que la decisión de su regreso habría contado con la voluntad del Gobierno venezolano, mientras que Estados Unidos destacó su papel de mediación.
Durante una rueda de prensa en Berlín, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán, Martin Giese, sostuvo que el regreso de Machado constituye «otro paso del país hacia la apertura política y económica y hacia la transición democrática».
En ese marco, reafirmó el respaldo de Alemania a una salida pacífica y democrática de la crisis venezolana, que desemboque en la convocatoria de elecciones libres. Según expresó, esas demandas forman parte de las reivindicaciones de la población venezolana y cuentan con el apoyo del Gobierno alemán.
El papel del Gobierno venezolano
Consultado sobre las condiciones que hicieron posible el regreso de Machado, quien había abandonado Venezuela en diciembre de 2025 y desde entonces no había conseguido volver, Giese señaló que Alemania no dispone de información propia sobre las gestiones que permitieron su retorno.
Sin embargo, el portavoz hizo referencia al papel que pudieron desempeñar las autoridades venezolanas y remarcó que las fronteras del país se encuentran bajo vigilancia.
«Las fronteras están vigiladas, así que no habrá ocurrido sin la voluntad del Gobierno», afirmó Giese, quien agregó que el regreso debe interpretarse como una decisión de las autoridades venezolanas.
Las declaraciones del funcionario alemán reflejaron la atención internacional sobre las condiciones políticas que rodearon el retorno de la dirigente opositora y sus posibles implicancias para el escenario venezolano.
Estados Unidos destacó su mediación
Por su parte, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, atribuyó el regreso de Machado a las gestiones de mediación impulsadas por Washington.
Según afirmó el domingo, la intervención estadounidense ya había facilitado el retorno a Venezuela de cientos de integrantes de la oposición y contribuido a la liberación de numerosos presos políticos.
Las declaraciones de Rubio y la valoración del Gobierno alemán situaron el regreso de Machado en el centro de la atención diplomática sobre Venezuela, en un contexto marcado por los reclamos de apertura política y garantías democráticas.
Para Berlín, el objetivo sigue siendo avanzar hacia una transición pacífica que permita a la ciudadanía venezolana elegir libremente a sus representantes.