Un niño de apenas 5 años fue sorprendido mientras conducía un cuatriciclo por una avenida de Yaguarón, en el departamento de Paraguarí, Paraguay. El episodio ocurrió este domingo, cerca de las 14:30, frente a la sede policial de la ciudad.
Paraguay: sorprendieron a un nene de 5 años manejando un cuatriciclo en plena avenida
El pequeño circulaba por la avenida Pedro J. Caballero, en el barrio Santa Librada de Yaguarón, cuando fue detectado por agentes policiales y trasladado junto al vehículo para las actuaciones correspondientes.
Según la información difundida sobre el procedimiento, los agentes detectaron al pequeño al mando del vehículo y lo trasladaron junto con el cuatriciclo hasta la comisaría para realizar las actuaciones correspondientes.
La intervención policial se produjo cuando los efectivos advirtieron que el vehículo era conducido por un niño de muy corta edad.
Hasta el momento, no se difundieron datos confirmados sobre quién le habría entregado el cuatriciclo ni si sus padres o tutores fueron convocados por las autoridades.
Qué establece la ley
La Ley N.º 5016/2014, Nacional de Tránsito y Seguridad Vial de Paraguay, establece que la edad mínima para obtener una licencia de conducir de la categoría motociclista es de 18 años. Esta habilitación comprende, entre otros vehículos, los cuatriciclones con propulsión propia.
La normativa también contempla requisitos para circular con estos rodados en la vía pública, como el uso obligatorio de casco reglamentario y chaleco reflectivo.
La preocupación por la seguridad vial
El caso vuelve a poner en discusión los riesgos de permitir que niños conduzcan vehículos motorizados sin contar con la edad ni las condiciones necesarias. Estas situaciones pueden comprometer tanto su integridad física como la seguridad de otras personas que circulan por la vía pública.
Por ahora, no se informó qué medidas se adoptaron después del traslado del menor y del cuatriciclo a la comisaría.