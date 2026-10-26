Frente a la comisaría

Paraguay: sorprendieron a un nene de 5 años manejando un cuatriciclo en plena avenida

El pequeño circulaba por la avenida Pedro J. Caballero, en el barrio Santa Librada de Yaguarón, cuando fue detectado por agentes policiales y trasladado junto al vehículo para las actuaciones correspondientes.