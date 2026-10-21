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Regresaba de una misión

Se estrelló un avión militar francés: murió un tripulante y buscan al segundo

Un caza Mirage 2000D cayó cerca de Nancy durante una misión de entrenamiento. Las autoridades investigan las causas del siniestro, mientras continúan las tareas para localizar al segundo integrante de la tripulación.

El siniestro ocurrió cerca de Nancy, en el este de FranciaEl siniestro ocurrió cerca de Nancy, en el este de Francia
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Un avión de combate Mirage 2000D de la Fuerza Aérea francesa se estrelló el martes en las inmediaciones de la ciudad de Nancy, en el este de Francia. Según informó este miércoles el Ejército del Aire y del Espacio, al menos uno de los integrantes de la tripulación murió y continúa la búsqueda del segundo ocupante.

La aeronave cumplía una misión de entrenamiento cuando ocurrió el accidente. Hasta el momento, los equipos de emergencia encontraron un cuerpo, cuya identidad todavía debe ser confirmada, mientras siguen adelante las tareas de búsqueda y rescate.

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Dónde cayó el avión militar

De acuerdo con el comunicado oficial, el siniestro se produjo alrededor de las 22.40, cuando el avión regresaba de una misión y se encontraba en el sector de Rogéville, en el departamento de Meurthe y Mosela.

El caza pertenecía al Escuadrón de Caza 2/3 “Champagne”, con base en la instalación aérea 133 de Nancy-Ochey.

operacion de la ONU odisea al amanecer ataque al regimen de libia estallido social revolucion avion aviones mirage A French Mirage 2000-5 aircraft, seen in this photo released by ECPAD (French Defence communication and audiovisual production agency), prepares to take off from the Dijon military base on a mission to overfly Libya March 19, 2011. Western air forces, with Arab League approval, went into action in Libya on Saturday to curb attcks by Muammar Gaddafi's forces on the revel stronghold of Benghazi, French President Nicolas Sarkozy said. REUTERS/ECPAD/SIRPA AIR/Anthony Jeuland (FRANCE - Tags: MILITARY POLITICS) THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. IT IS DISTRIBUTED, EXACTLY AS RECEIVED BY REUTERS, AS A SERVICE TO CLIENTS FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS francia dijon operacion de la ONU odisea al amanecer ataque al regimen de libiaLa aeronave regresaba de una misión de entrenamiento

La tripulación estaba integrada por dos militares: un piloto de caza y un navegador oficial de sistemas de armas (NOSA). Mientras se desarrollan las operaciones para localizar al segundo tripulante, las autoridades avanzan con las investigaciones para esclarecer lo sucedido.

Investigan las causas

La Fuerza Aérea francesa señaló que las circunstancias del siniestro serán analizadas mediante investigaciones de seguridad y judiciales.

Por el momento, no se difundieron conclusiones sobre las causas que provocaron la caída del avión. Las actuaciones en curso buscarán determinar qué ocurrió durante el regreso de la aeronave de su misión de entrenamiento.

Cómo es el Mirage 2000D

El Mirage 2000D es un avión de combate polivalente utilizado por el Ejército del Aire y del Espacio francés, especializado en misiones de ataque contra objetivos terrestres.

Se trata de una aeronave biplaza diseñada para operar tanto de día como de noche, incluso en entornos complejos. Entre sus funciones se encuentran las operaciones aéreas convencionales y las misiones de proyección de poder.

El accidente ocurrido cerca de Nancy dejó, hasta el momento, una víctima fatal confirmada por el hallazgo de un cuerpo pendiente de identificación y un segundo tripulante desaparecido, cuya búsqueda continúa.

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