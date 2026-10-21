Un avión de combate Mirage 2000D de la Fuerza Aérea francesa se estrelló el martes en las inmediaciones de la ciudad de Nancy, en el este de Francia. Según informó este miércoles el Ejército del Aire y del Espacio, al menos uno de los integrantes de la tripulación murió y continúa la búsqueda del segundo ocupante.
Se estrelló un avión militar francés: murió un tripulante y buscan al segundo
Un caza Mirage 2000D cayó cerca de Nancy durante una misión de entrenamiento. Las autoridades investigan las causas del siniestro, mientras continúan las tareas para localizar al segundo integrante de la tripulación.
La aeronave cumplía una misión de entrenamiento cuando ocurrió el accidente. Hasta el momento, los equipos de emergencia encontraron un cuerpo, cuya identidad todavía debe ser confirmada, mientras siguen adelante las tareas de búsqueda y rescate.
Dónde cayó el avión militar
De acuerdo con el comunicado oficial, el siniestro se produjo alrededor de las 22.40, cuando el avión regresaba de una misión y se encontraba en el sector de Rogéville, en el departamento de Meurthe y Mosela.
El caza pertenecía al Escuadrón de Caza 2/3 “Champagne”, con base en la instalación aérea 133 de Nancy-Ochey.
La tripulación estaba integrada por dos militares: un piloto de caza y un navegador oficial de sistemas de armas (NOSA). Mientras se desarrollan las operaciones para localizar al segundo tripulante, las autoridades avanzan con las investigaciones para esclarecer lo sucedido.
Investigan las causas
La Fuerza Aérea francesa señaló que las circunstancias del siniestro serán analizadas mediante investigaciones de seguridad y judiciales.
Por el momento, no se difundieron conclusiones sobre las causas que provocaron la caída del avión. Las actuaciones en curso buscarán determinar qué ocurrió durante el regreso de la aeronave de su misión de entrenamiento.
Cómo es el Mirage 2000D
El Mirage 2000D es un avión de combate polivalente utilizado por el Ejército del Aire y del Espacio francés, especializado en misiones de ataque contra objetivos terrestres.
Se trata de una aeronave biplaza diseñada para operar tanto de día como de noche, incluso en entornos complejos. Entre sus funciones se encuentran las operaciones aéreas convencionales y las misiones de proyección de poder.
El accidente ocurrido cerca de Nancy dejó, hasta el momento, una víctima fatal confirmada por el hallazgo de un cuerpo pendiente de identificación y un segundo tripulante desaparecido, cuya búsqueda continúa.