Momentos de extrema tensión se vivieron este fin de semana en un vuelo comercial de la aerolínea IndiGo, luego de que una batería portátil (powerbank) comenzara a incendiarse en el compartimento superior de equipajes. El incidente obligó a desviar la ruta y realizar un aterrizaje de emergencia, mientras los pasajeros grababan el desesperante momento con sus teléfonos celulares.
Se incendió una batería portátil en pleno vuelo y el avión tuvo que aterrizar de emergencia en Hyderabad
El fuego en el compartimento superior causó pánico a bordo. La tripulación activó el protocolo y evitó heridos al desviar el avión comercial.
El episodio ocurrió en la aeronave Airbus A321 que cubría el trayecto entre el Aeropuerto Internacional Indira Gandhi de Delhi y la ciudad de Chennai, en la India. Ante la repentina presencia de humo y fuego a bordo del vuelo 6E 6115, la tripulación de cabina activó de inmediato los protocolos de seguridad aérea y desvió la ruta hacia el Aeropuerto Internacional Rajiv Gandhi de Hyderabad, donde logró tocar tierra de manera segura.
Control y revisión técnica tras la emergencia
A pesar de las dramáticas imágenes que circularon en las redes sociales y del temor generalizado entre las cerca de 180 personas que viajaban a bordo, desde la aerolínea confirmaron que no se registraron heridos ni entre los pasajeros ni entre los miembros de la tripulación.
'El vuelo 6E 6115 de IndiGo fue desviado a Hyderabad tras detectarse humo procedente del dispositivo electrónico personal de un pasajero. La tripulación de cabina actuó con rapidez y la situación fue controlada', señaló la compañía a través de un comunicado oficial al que tuvo acceso la prensa internacional. Tras el aterrizaje de emergencia, los inspectores de aviación iniciaron las revisiones técnicas de rigor sobre la estructura del aparato.
Las estrictas normas sobre cargadores portátiles en aviones
El episodio reavivó el debate en torno a los peligros del transporte de baterías de litio en la aviación comercial. Si bien las normativas internacionales permiten llevar cargadores portátiles en el equipaje de mano —su despacho en la bodega se encuentra terminantemente prohibido debido al riesgo de siniestros—, las políticas se endurecieron de forma notable ante el temor de sobrecalentamientos.
De acuerdo con el Reglamento de Mercancías Peligrosas de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), estos dispositivos deben permanecer obligatoriamente apagados durante todo el trayecto y no se pueden utilizar para recargar teléfonos u otros aparatos electrónicos utilizando los puertos USB de los asientos, minimizando así el riesgo de cortocircuitos en pleno vuelo.
Otro claro ejemplo de ello son las reglas que rigen para volar en Argentina con baterías portátiles: se puede viajar con baterías portátiles (power banks) en el país, pero únicamente en el equipaje de mano y bajo estrictas normas de seguridad, estando terminantemente prohibido despacharlas en la bodega del avión.