En Kandahar

Pakistán lanza ataques aéreos contra Afganistán tras acusar a Kabul de ataques con drones

Pakistán confirmó ataques aéreos y con drones contra 10 objetivos en Afganistán, incluidos blancos en Kandahar, Paktia y Khost. Islamabad afirmó que las operaciones respondieron a incursiones de drones provenientes de territorio afgano, mientras Kabul negó las acusaciones y denunció los bombardeos. Autoridades afganas informaron cuatro civiles muertos.