Pakistán lanzó ataques aéreos y con drones contra distintos objetivos en Afganistán, en una nueva escalada de las tensiones entre ambos países. Según Islamabad, las operaciones alcanzaron 10 sitios utilizados para almacenar y lanzar drones, mientras que las autoridades afganas informaron que cuatro civiles murieron como consecuencia de los bombardeos.
Pakistán lanza ataques aéreos contra Afganistán tras acusar a Kabul de ataques con drones
Pakistán confirmó ataques aéreos y con drones contra 10 objetivos en Afganistán, incluidos blancos en Kandahar, Paktia y Khost. Islamabad afirmó que las operaciones respondieron a incursiones de drones provenientes de territorio afgano, mientras Kabul negó las acusaciones y denunció los bombardeos. Autoridades afganas informaron cuatro civiles muertos.
Los ataques alcanzaron las provincias de Kandahar, Paktia y Khost, según informó el portavoz del gobierno talibán, Zabihullah Mujahid. En Kandahar, un residente relató que escuchó el paso de un avión, seguido por una fuerte explosión y un incendio en el centro de la ciudad.
Islamabad dice que respondió a ataques con drones
El ministro pakistaní de Información, Attaullah Tarar, afirmó que las fuerzas de su país realizaron ataques de "precisión" contra 10 ubicaciones en Afganistán. Según su versión, los blancos estaban vinculados con el lanzamiento y almacenamiento de drones utilizados contra territorio pakistaní.
Tarar sostuvo que las defensas aéreas de Pakistán detectaron, siguieron e interceptaron drones procedentes de Afganistán antes de que alcanzaran sus objetivos. Islamabad presentó posteriormente los ataques como una acción de defensa propia y aseguró que las operaciones estuvieron limitadas a objetivos militares.
El gobierno pakistaní acusa desde hace años a las autoridades talibanes de permitir la presencia en Afganistán de grupos armados que realizan ataques contra Pakistán.
Kabul niega las acusaciones y anuncia una respuesta
Las autoridades afganas rechazaron las acusaciones de Islamabad y negaron que el gobierno talibán haya lanzado los drones denunciados por Pakistán.
El portavoz Zabihullah Mujahid condenó los bombardeos y advirtió que Afganistán dará una respuesta. Según las autoridades afganas, los ataques alcanzaron sectores de Kandahar, Paktia y Khost y provocaron cuatro muertes civiles.
La situación se produce pocos días después de otros ataques pakistaníes contra territorio afgano. El lunes, Islamabad informó haber atacado tres objetivos y afirmó que había matado a 28 militantes. La ONU, sin embargo, confirmó la muerte de tres civiles en la provincia afgana de Kunar.
Una tregua que no logró frenar los enfrentamientos
Pakistán y Afganistán mantienen una relación marcada por las acusaciones cruzadas sobre la presencia y actividad de grupos armados a ambos lados de la frontera.
Islamabad responsabiliza al gobierno talibán por permitir que grupos como el Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) operen desde territorio afgano. Kabul rechaza esa acusación y sostiene que la violencia interna de Pakistán no es responsabilidad de su gobierno.
Los dos países ya protagonizaron una importante escalada militar a comienzos de año y acordaron posteriormente una tregua. Los nuevos ataques registrados durante septiembre, sin embargo, volvieron a elevar la tensión y amenazan con reabrir un conflicto de mayor alcance en la frontera entre ambos países.