Las autoridades polacas investigan como un posible acto de sabotaje el incendio registrado en una estación terrestre de comunicaciones satelitales Starlink ubicada en la región de Mazovia. La instalación es operada por la empresa estatal de telecomunicaciones Exatel y forma parte de la infraestructura utilizada para proporcionar conectividad a Ucrania.
Polonia investiga como sabotaje el incendio de una estación de Starlink que presta servicio a Ucrania
Un incendio afectó una estación terrestre de Starlink ubicada en Mazovia, Polonia, que brinda conectividad satelital a Ucrania. Las autoridades investigan las causas del hecho y el ministro de Asuntos Digitales, Krzysztof Gawkowski, señaló que existen indicios de un posible acto de sabotaje.
El ministro de Asuntos Digitales de Polonia, Krzysztof Gawkowski, sostuvo que existen indicios que permiten considerar el episodio como parte de una posible campaña de sabotaje. El funcionario vinculó la hipótesis con lo que el Gobierno polaco describe como una estrategia de "guerra híbrida" atribuida a Rusia.
El incendio afectó el suministro eléctrico de la instalación
El fuego se inició en sectores vinculados con la infraestructura eléctrica de la estación, afectando específicamente la caja de distribución y el generador que abastecen de energía al complejo.
Tres dotaciones de bomberos trabajaron para controlar las llamas y no se registraron víctimas ni personas heridas.
La Policía y la Agencia de Seguridad Interna (ABW) mantienen acordonada la zona desde el miércoles 23 de septiembre mientras avanzan las investigaciones destinadas a determinar el origen del incendio.
Por el momento, la hipótesis de sabotaje forma parte de la investigación y las autoridades todavía deben establecer las circunstancias concretas en las que se produjo el fuego.
Una infraestructura vinculada a las comunicaciones con Ucrania
La estación de Wola Krobowska, operada por Exatel, cuenta con más de diez antenas y funciona como uno de los puntos de distribución de la red satelital para Europa Central y Oriental.
La infraestructura trabaja en conjunto con otra instalación ubicada en Kaunas, Lituania, dentro de la red regional de Starlink.
El sistema tiene particular importancia para Ucrania debido al uso de las comunicaciones satelitales para sostener servicios civiles y distintas áreas de infraestructura crítica en el contexto de la guerra.
Polonia mantiene miles de terminales Starlink en Ucrania
El Estado polaco financia y mantiene alrededor de 30.000 terminales Starlink en Ucrania, de acuerdo con la información difundida por las autoridades.
Estos equipos proporcionan conectividad a hospitales, servicios públicos, cajeros automáticos y otras infraestructuras, además de ser utilizados por las fuerzas ucranianas.
El incendio, por lo tanto, afectó una instalación que forma parte de una red de comunicaciones considerada relevante para mantener la conectividad entre Polonia y Ucrania.
La investigación deberá determinar si el origen del fuego fue accidental o intencional y, en este último caso, quién estuvo detrás del hecho. Por ahora, las autoridades polacas sostienen que existen elementos que justifican investigar el episodio bajo la hipótesis de un posible sabotaje.