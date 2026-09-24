Guerra en Europa

Polonia investiga como sabotaje el incendio de una estación de Starlink que presta servicio a Ucrania

Un incendio afectó una estación terrestre de Starlink ubicada en Mazovia, Polonia, que brinda conectividad satelital a Ucrania. Las autoridades investigan las causas del hecho y el ministro de Asuntos Digitales, Krzysztof Gawkowski, señaló que existen indicios de un posible acto de sabotaje.