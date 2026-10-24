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Dramático rescate en Brasil: una nena quedó colgada de cables tras caer de un segundo piso

Un agente policial acudió tras los gritos de los vecinos y, con ayuda de una escalera, logró poner a salvo a la menor. El episodio quedó registrado en video y se viralizó en las redes sociales.

Un policía rescató a una nena que quedó suspendida de cables en Brasil.Un policía rescató a una nena que quedó suspendida de cables en Brasil.
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Una nena vivió una situación de extrema tensión en la localidad brasileña de Delmiro Gouveia, donde cayó desde una ventana del segundo piso y quedó suspendida de cables eléctricos. Un policía que se encontraba en la zona acudió al lugar tras escuchar los gritos de los vecinos y logró ponerla a salvo. El episodio fue registrado por testigos y las imágenes se difundieron en las redes sociales.

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El policía subió para rescatarla

El agente Andreon Bezerra da Silva intervino al advertir el peligro que corría la menor. Con la ayuda de un hombre que acercó una escalera, pudo llegar hasta una ventana, alcanzar a la nena y llevarla nuevamente al interior de la vivienda.

Según relató el policía, la menor estaba acompañada por su madre y una hermana cuando ocurrió el accidente. Fue su madre quien advirtió la caída y comenzó a pedir ayuda.

El peligro de los cables eléctricos

La situación era especialmente riesgosa porque la nena había quedado cerca de una parte del tendido eléctrico que no tenía aislamiento. Aunque algunos tramos contaban con protección, existía la posibilidad de que sufriera una descarga si entraba en contacto con los cables.

Mientras esperaba que la rescataran, la menor permaneció casi inmóvil. Bezerra da Silva contó que intentó tranquilizarla y le pidió que no se moviera para evitar que la situación se agravara. “Yo le decía: ‘Calma, calma que te vamos a sacar de ahí’. Le pedí que no se moviera”, recordó el agente.

El policía reconoció que era consciente del peligro que representaban los cables, pero decidió intervenir para salvar a la nena. También contó que, al verla en esa situación, pensó en sus propios hijos. “No dudé en subir, aunque vi el peligro por los cables”, expresó.

La menor permaneció inmóvil mientras esperaba que el policía lograra rescatarla.La menor permaneció inmóvil mientras esperaba que el policía lograra rescatarla.

La intervención permitió sacar a la menor de la zona de riesgo antes de que sufriera una descarga eléctrica. La colaboración del hombre que acercó la escalera también fue clave para concretar el rescate.

La salud de la menor

Tras ser puesta a salvo, la menor fue trasladada a un centro médico para que le realizaran estudios. Según la información difundida, no sufrió una descarga eléctrica y solo presentó algunos raspones provocados por el roce con la pared.

El episodio quedó registrado en videos tomados por testigos, que mostraron tanto el momento de peligro como la intervención del policía. Las imágenes se viralizaron y reflejaron la tensión que se vivió durante el rescate en la localidad brasileña.

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