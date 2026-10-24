Un periodista fue víctima de dos intentos de robo mientras transmitía en vivo desde una calle de Bogotá, Colombia, la noche del miércoles 21 de octubre. Miguel Ángel Peñaranda logró esquivar a los presuntos delincuentes y evitar que le quitaran el celular que utilizaba para trabajar.
Intentaron robar a un periodista en plena transmisión en vivo en Bogotá: el video del momento
El comunicador reaccionó rápidamente ante dos hombres que se acercaron en bicicleta e intentaron quitarle el teléfono. Sus compañeros advirtieron el peligro y le recomendaron buscar un lugar más seguro.
El episodio quedó registrado durante el enlace en directo y sorprendió a sus compañeros, que advirtieron lo que estaba ocurriendo mientras el periodista continuaba al aire.
La transmisión en vivo
El hecho ocurrió alrededor de las 22.19, cuando Peñaranda se encontraba en un punto exterior de la ciudad. Según se observa en las imágenes, dos hombres que se desplazaban en bicicleta se acercaron a él e intentaron arrebatarle el teléfono.
El periodista reaccionó rápidamente y logró esquivar el primer intento. Inmediatamente, alertó a sus compañeros sobre lo ocurrido, mientras la transmisión continuaba.
“Uy, pasó un señor y casi me deja sin celular (...) Vea, dos”, expresó Peñaranda durante el programa, al advertir que no se trataba de un episodio aislado.
En ese momento, el equipo periodístico analizaba declaraciones del exfuncionario Víctor de Currea-Lugo relacionadas con presuntas presiones al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso.
Sus compañeros advirtieron lo que ocurría
La situación fue confirmada durante la emisión por Jhonathan Taborda Carmona, locutor y productor audiovisual de Noticias Uno, quien señaló que el reportero había sido blanco de dos intentos de robo.
“Lo están intentando robar en varias veces. Dos veces le intentaron rapar el celular”, manifestó.
La escena generó preocupación entre los participantes de la transmisión, que comenzaron a darle indicaciones para que se alejara del lugar y buscara resguardo.
Le recomendaron buscar un lugar seguro
El periodista y consultor Yezid Daniel Baquero le sugirió a Peñaranda que se trasladara hacia una portería cercana para protegerse mientras continuaba con su trabajo.
También intervinieron sus compañeros conectados desde sus viviendas, entre ellos el exdirector del Departamento de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, y el periodista Daniel Coronell. Ambos le recomendaron que se moviera hacia un sitio más seguro para seguir con la transmisión.