La borrasca Austen se dejará notar en Bizkaia. Traerá el primer temporal marítimo de la temporada. Euskalmet activará la alerta naranja este viernes por fenómenos costeros adversos y regresarán la lluvia y el viento.
La costa española en alerta por olas de más de cinco metros
La borrasca Austen se dejará notar en Bizkaia. Traerá el primer temporal marítimo de la temporada. Euskalmet activará la alerta naranja este viernes por fenómenos costeros adversos y regresarán la lluvia y el viento.
Según ha informado la Agencia Vasca de Meteorología, entre las 12.00 y las 21.00 horas las olas podrían superar los 5 metros y las rachas de viento alcanzar los 70 kilómetros/hora.
Se espera un viernes revuelto en el litoral, con problemas para la navegación. La mar de fondo del noroeste originará mar gruesa, con áreas de fuerte marejada a partir de la tarde.
De madrugada el viento soplará del sur dejando unas primeras horas muy templadas, pero a primeras horas de la mañana llegará un frente, que junto a la borrasca Austen, harán que el viento gire a oeste con intensidad en la costa, quedando una jornada desapacible el resto del día.
Después de un jueves tranquilo, mañana la situación se tornará más adversa. El parte del organismo dependiente del Gobierno vasco pronostica lluvia a primeras de la mañana, pero el resto del día se alternarán las nubes y claros.
Las temperaturas máximas tenderán a bajar de forma ligera: las máximas en Bilbao se quedarán en 18 grados. Por el contrario, las mínimas subirán hasta los 10.
Ascenso térmico
El sábado, el aviso por fenómenos costeros adversos se rebajará a amarillo, ya que desde la medianoche hasta las 9.00 horas se esperan olas de en torno a 4 metros, descendiendo a lo largo de la mañana hasta situarse por debajo de los 3.
La borrasca Austen se irá alejando y el tiempo mejorará según avance la jornada.
A tenor de la predicción de la Aemet, el mercurio volverá a escalar hasta los 20 grados y la jornada terminará con los cielos despejados.
Así continuará el domingo. Se espera una jornada marcada por el buen tiempo: sin lluvia y con un nuevo ascenso térmico, 23 grados de máxima. Para el inicio de semana se prevé que las temperaturas sigan aumentando hasta alcanzar los 25-26 grados.
Un blooper al aire
Un periodista de la televisión pública vasca ETB2 fue sorprendido por una enorme ola mientras realizaba una conexión en directo desde el paseo marítimo de Ondarroa, en Guipúzcoa, para el programa Euskadi Quédate.
El cronista informaba sobre las condiciones del temporal cuando una ola rompió contra la estructura y lo alcanzó de lleno ante las cámaras. En cuestión de segundos, el agua lo cubrió por completo y convirtió el móvil periodístico en una escena inesperada.
El episodio quedó registrado en video y comenzó a circular en redes sociales, donde la secuencia llamó la atención por la fuerza del mar y por la sorpresa del reportero, que terminó siendo protagonista involuntario de la noticia que estaba contando.
La anécdota cobra especial relevancia ante las previsiones de nuevas olas de gran tamaño en el litoral vasco por la borrasca Austin, que mantiene la atención puesta en las condiciones marítimas de la región.