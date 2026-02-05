#HOY:

Impactante derrumbe en España: una roca gigante arrasó una casa y dejó un herido

Ocurrió en el municipio de Ubrique en medio del temporal asociado a la borrasca Leonardo. Una enorme roca se desprendió de una ladera, derribó una casa y provocó daños en vehículos. Bomberos rescataron a una persona que había quedado atrapada.

Un desprendimiento de gran magnitud sacudió el sur de España: una roca gigantesca cayó desde la montaña y dejó completamente destrozada una vivienda en Ubrique, dentro de la comunidad de Andalucía.

El hecho ocurrió este miércoles y también alcanzó a vehículos estacionados o cercanos, que resultaron dañados por el impacto y los escombros.

En el operativo intervinieron bomberos, que lograron rescatar a una persona que había quedado atrapada bajo los restos de la casa; luego fue evacuada en ambulancia para recibir atención médica.

Según la información difundida, el herido presentaba politraumatismos, mientras el área quedaba acordonada para permitir el trabajo de los equipos de emergencia y evaluación de riesgos.

El incidente se produjo en pleno temporal asociado a la borrasca Leonardo, con lluvias intensas y fuertes vientos, un contexto que elevó el alerta por posibles corrimientos de tierra en la zona.

Las autoridades llamaron a extremar precauciones en accesos y rutas cercanas, mientras se analizaba la estabilidad del terreno en la ladera para evitar nuevos desprendimientos.

