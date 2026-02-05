Video

Impactante derrumbe en España: una roca gigante arrasó una casa y dejó un herido

Ocurrió en el municipio de Ubrique en medio del temporal asociado a la borrasca Leonardo. Una enorme roca se desprendió de una ladera, derribó una casa y provocó daños en vehículos. Bomberos rescataron a una persona que había quedado atrapada.