El episodio ocurrió el jueves en Morayfield, una localidad situada al norte de Brisbane, mientras el periodista cubría las consecuencias de las intensas precipitaciones que afectaban a la región. El conductor intentó atravesar un sector inundado con una camioneta todoterreno, pero el vehículo quedó detenido y empezó a ser arrastrado por el agua.
Un periodista se tiró al agua en Australia y rescató a un conductor atrapado en su auto
El cronista Will Murray interrumpió una cobertura sobre las inundaciones en Queensland para ayudar a un automovilista cuyo vehículo comenzó a hundirse. Junto con otro hombre, logró sacarlo antes de que el agua cubriera por completo el rodado.
Murray advirtió que el automóvil comenzaba a hundirse y que el conductor estaba en peligro. Primero llamó al servicio de emergencias australiano y luego decidió ingresar al agua. Un segundo hombre se sumó al rescate y ambos nadaron hasta el vehículo para intentar abrir las puertas y sacar al automovilista.
Cómo fue el rescate del conductor atrapado en el vehículo
En declaraciones, Murray contó que vio cómo el vehículo comenzaba a flotar y era desplazado por la corriente apenas ingresó al tramo anegado. La situación cambió en cuestión de segundos, por lo que decidió actuar mientras su compañera de trabajo, Liz Pickering, se hacía cargo de la cámara.
El periodista se quitó los zapatos y dejó sus anteojos antes de nadar hacia el automóvil. Cuando llegó junto al otro hombre, ambos intentaron abrir una de las puertas, pero no lo consiguieron. Ante esa dificultad, se desplazaron hacia la parte trasera del vehículo y evaluaron la posibilidad de romper una de las ventanillas.
Finalmente, Murray probó abrir la puerta trasera del lado del acompañante. Apoyó los pies contra el automóvil y tiró de la puerta hasta conseguir que cediera. Una vez abierta, el agua comenzó a ingresar en el habitáculo, pero los dos rescatistas pudieron ayudar al conductor a salir.
El hombre fue llevado hasta una zona menos profunda, donde quedó fuera del vehículo. Según el relato difundido por la emisora australiana, el automóvil terminó completamente sumergido poco después del rescate.
Pickering, que presenció la escena mientras registraba imágenes para la cobertura, destacó la intervención de ambos hombres. La operadora de cámara sostuvo que su actuación fue decisiva para salvar al conductor.
Los servicios de emergencia llegaron aproximadamente diez minutos después, de acuerdo con el testimonio de Murray. El cronista expresó alivio porque todos habían salido con vida de la situación y reconoció que el episodio había sido muy difícil de atravesar.
La secuencia quedó registrada por el equipo periodístico y las imágenes fueron difundidas posteriormente, lo que permitió conocer cómo se desarrolló el rescate en medio de la inundación.
Las intensas lluvias que afectan a Queensland
El episodio se produjo en un contexto de precipitaciones intensas e inundaciones en el sudeste de Queensland. Según la información difundida por ABC y recogida por la agencia Reuters, en Morayfield habían caído alrededor de 170 milímetros de lluvia durante la jornada del jueves.
Las lluvias provocaron anegamientos y complicaciones para circular por distintos sectores de la región. En esas condiciones, algunas calles quedaron cubiertas por el agua y se volvieron peligrosas para los automovilistas.
El caso volvió a poner de relieve los riesgos de intentar atravesar caminos inundados. Aunque el agua no parezca profunda desde el interior de un vehículo, la corriente puede desplazar un automóvil y la calzada puede ocultar pozos, desniveles u obstáculos. Además, cuando el agua ingresa al habitáculo, las puertas pueden resultar difíciles de abrir debido a la presión y al movimiento del vehículo.
Tras el rescate, Murray advirtió sobre el peligro de ingresar con un automóvil en zonas anegadas. El periodista señaló que había podido comprobar la rapidez con la que una situación aparentemente controlable puede agravarse.
Las autoridades de seguridad vial y los servicios de emergencia suelen recomendar evitar los caminos inundados y buscar rutas alternativas cuando las condiciones meteorológicas provocan crecidas o acumulación de agua. Si una vía está cubierta, no siempre es posible calcular su profundidad ni conocer el estado del pavimento.
La intervención de Murray y del otro hombre permitió que el conductor saliera del vehículo antes de que quedara totalmente bajo el agua. El episodio, registrado durante una cobertura periodística, mostró cómo una situación de riesgo puede desarrollarse en pocos segundos en medio de una inundación.