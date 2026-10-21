La diputada independiente australiana Helen Haines, de 65 años, sufrió la amputación de ambas piernas luego de ser atropellada en un presunto ataque deliberado ocurrido el lunes en Wangaratta, una localidad situada a más de 200 kilómetros al noreste de Melbourne, Australia.
Una diputada australiana perdió ambas piernas tras ser atropellada intencionalmente
Helen Haines, de 65 años, permanece estable en un hospital de Melbourne tras sufrir la amputación de ambas piernas. Por el ataque fue detenido un hombre de 43 años, acusado de causarle lesiones graves de manera intencional.
La legisladora permanece internada en un hospital de Melbourne y su estado de salud es estable. Su esposo, Phil Haines, confirmó que los médicos debieron amputarle ambas piernas después de una primera intervención quirúrgica.
El mensaje de su esposo
Phil Haines expresó alivio porque su esposa continúa con vida y se encuentra estable, y destacó que esa es la principal preocupación de la familia en este momento.
Durante sus declaraciones a la prensa, también hizo hincapié en las cualidades personales de la legisladora y en la importancia de acompañarla durante el proceso de recuperación.
El esposo de Haines anticipó que la rehabilitación será prolongada, aunque manifestó confianza en la fortaleza y determinación de su mujer para afrontar esta etapa, con el respaldo y el afecto de sus seres queridos.
Cómo ocurrió el ataque
El episodio tuvo lugar alrededor de las 15:30 del lunes, cuando Haines descendía de su automóvil cerca de su oficina. En ese momento, una camioneta Toyota Landcruiser blanca la embistió, en un hecho que la policía investiga como un ataque intencional.
De acuerdo con los testimonios recogidos, el conductor habría realizado un giro brusco en U para atropellar a la diputada. Posteriormente, presuntamente dio marcha atrás y volvió a embestirla.
Tras el incidente, varias personas que se encontraban en el lugar retuvieron al conductor hasta la llegada de las autoridades, que procedieron a detenerlo.
Quién es el hombre detenido
El sospechoso fue identificado como Brendan Nugent, de 43 años, quien compareció ante la Justicia el miércoles.
La acusación incluye conducción temeraria con resultado de lesiones graves, causar intencionalmente lesiones graves y agresión a un funcionario público en el ámbito federal. Este último delito contempla una pena máxima de diez años de prisión.
Según información difundida por medios australianos, Nugent no solicitó la libertad bajo fianza. Su próxima audiencia judicial está prevista para el 4 de febrero.
Además, trascendió que el hombre sería un activista climático y que habría mantenido intercambios en línea con Haines desde 2019.
La investigación
El caso generó preocupación en Australia, donde la violencia política es poco frecuente, aunque las autoridades han registrado un incremento de las amenazas y agresiones contra representantes electos durante los últimos años.
Por el momento, la motivación detrás del presunto ataque no fue esclarecida. Los investigadores evitaron adelantar conclusiones y señalaron que están analizando distintas hipótesis, incluida la posibilidad de que el sospechoso tuviera posturas radicales contrarias al Gobierno.
La investigación continúa abierta y las autoridades aún deben determinar qué llevó al hombre a cometer la agresión.