El juez federal Julián Ercolini concedió la extradición a Colombia de Brayan Ferney Cruz Castillo, de 30 años, acusado de integrar una organización criminal dedicada presuntamente a cometer homicidios y atentados. El hombre es señalado como posible partícipe del ataque en el que murió el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, en agosto de 2025.
Extraditarán a Colombia a un acusado de participar en el atentado contra Miguel Uribe Turbay
El senador y precandidato presidencial colombiano, murió en agosto de 2025 tras ser baleado durante un acto de campaña en Bogotá. La investigación apunta a una organización criminal que habría planificado el ataque.
Cruz Castillo fue detenido en abril de 2026 en los tribunales de la calle Paraguay al 1500, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el proceso intervino el auxiliar fiscal Martín Garrido, quien solicitó que se aceptara el pedido de extradición presentado por Colombia.
Los delitos que le imputan
Según la resolución de Ercolini, el ciudadano colombiano está acusado en su país de concierto para delinquir agravado, terrorismo y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido y explosivos.
La investigación sostiene que habría integrado una organización criminal con división de funciones, dedicada a ejecutar homicidios selectivos y atentados terroristas. De acuerdo con la fiscalía, el objetivo era "generar miedo, zozobra y pánico en la población".
Garrido indicó que Cruz Castillo habría cumplido funciones de "marcador, vigilante y transportador" entre enero y el 20 de junio de 2025, en Bogotá.
El presunto plan
De acuerdo con la investigación colombiana, entre fines de mayo y principios de junio de 2025, los jefes de la organización habrían ordenado un atentado contra Uribe Turbay, mediante la instalación de una bomba lapa en el vehículo de la víctima.
Los investigadores sostienen que el 3 de junio los integrantes se reunieron para ratificar el plan y distribuir las tareas. Cruz Castillo habría sido el encargado de vigilar a la víctima, identificar el vehículo en el que se trasladaba y transmitir esa información a los demás miembros.
La detención y la extradición
La captura se produjo tras recibir información sobre su posible ingreso a la Argentina y analizar direcciones IP que lo ubicaban en el país. El expediente también señala que el 20 de abril de 2026 había aceptado suscribir un acuerdo de juicio abreviado ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 28. En esa instancia se informó sobre una notificación roja de INTERPOL y un pedido de captura internacional emitido por Colombia en noviembre de 2025.
Ercolini también ordenó mantener la prisión preventiva y remitir copias a dos tribunales para determinar si el acusado había sido condenado o había cumplido alguna sentencia.
Uribe Turbay murió en agosto de 2025, tras recibir varios disparos el 7 de junio durante un acto de campaña en Bogotá.