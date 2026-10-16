Ecuador capturó a cuatro cabecillas de un grupo colombiano investigado por 44 homicidios

OPERACIÓN MURALLA: GOLPE A LOS COMANDOS DE LA FRONTERA.



Hoy le damos un golpe contundente a los Comandos de la Frontera, una organización criminal vinculada al narcotráfico, el tráfico de armas, la minería ilegal y actos de terrorismo.



Después de casi un año y medio de… pic.twitter.com/dEowcRryF7