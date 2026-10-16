Las fuerzas de seguridad de Ecuador detuvieron a cuatro presuntos cabecillas de los Comandos de la Frontera, un grupo armado colombiano señalado por actividades vinculadas al narcotráfico, el tráfico de armas, la minería ilegal y el terrorismo.
Ecuador capturó a cuatro cabecillas de un grupo colombiano investigado por 44 homicidios
El operativo incluyó 14 allanamientos en tres provincias y permitió detener a sospechosos señalados por su presunta vinculación con asesinatos de militares y policías, narcotráfico y tráfico de armas.
El procedimiento, denominado Muralla, incluyó 14 allanamientos simultáneos y contó con la participación de 122 policías y 14 funcionarios de la Fiscalía General del Estado.
Los detenidos fueron identificados por sus alias: Mazón, Meneses, Raquetilla y Coche. Según las investigaciones, integrarían la estructura operativa y logística de los Comandos de la Frontera, una disidencia de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que opera en la zona limítrofe entre Colombia y Ecuador.
Decenas de homicidios
De acuerdo con el ministro, los cuatro sospechosos estarían relacionados con la muerte de 19 personas y con otros 25 homicidios cometidos en las provincias amazónicas de Sucumbíos y Orellana. Entre los hechos investigados se encuentra un ataque ocurrido en el cantón de La Joya de los Sachas.
La operación fue precedida por casi un año y medio de investigaciones de la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía. Ese trabajo permitió identificar, según las autoridades, la estructura de la organización, su cadena de mando y sus redes logísticas y financieras.
Buscan desarticular las redes criminales
Reimberg explicó que el objetivo de las autoridades es desmantelar la organización y bloquear los corredores utilizados para trasladar hombres y armas entre Colombia y Ecuador.
Además, sostuvo que el procedimiento se suma a otras acciones que, de acuerdo con la información reunida durante las investigaciones, provocaron una afectación económica superior a los 600 millones de dólares para el grupo criminal.
Ataques contra militares y policías
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, también confirmó las capturas mediante una publicación en X. Según indicó, los detenidos pertenecerían al grupo armado responsable de la emboscada que terminó con la muerte de 11 militares el 9 de mayo de 2025, en el sector de Alto Punino, provincia de Orellana.
Asimismo, los vinculó con el asesinato de tres policías ocurrido en agosto de 2024 en La Joya de los Sachas, en la Amazonía ecuatoriana.
En su mensaje, Noboa destacó el trabajo de las fuerzas de seguridad y afirmó que llevar a los responsables ante la Justicia representa una forma de honrar a los uniformados fallecidos y cumplir con sus familias.
Las capturas forman parte de las acciones impulsadas por el Gobierno ecuatoriano contra las organizaciones armadas que operan en las zonas fronterizas y que son investigadas por delitos relacionados con el narcotráfico y la violencia criminal.