El expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, comparecieron el jueves ante el tribunal para declararse inocentes de los nuevos cargos de conspiración para cometer tortura.
Estados Unidos: Maduro se declaró inocente de nuevos cargos de conspiración y tortura
Según la acusación, los métodos de tortura alegados incluían "descargas eléctricas, asfixia, violación, desnudez forzada, aislamiento prolongado, inanición, celdas de castigo y tortura psicológica". También fue interrogada su esposa, Cilia Flores.
El gobierno estadounidense acusó inicialmente a Maduro de narcoterrorismo, narcotráfico y delitos relacionados con armas, antes de añadir nuevos cargos contra él y Flores la semana pasada.
Maduro y Flores fueron capturados en enero durante una redada militar estadounidense, tras la cual fueron trasladados a Nueva York, donde permanecen encarcelados.
La pareja se ha declarado inocente de los cargos y ambos han solicitado que se desestime el caso alegando que gozan de inmunidad soberana. Su juicio está programado para junio de 2027.
En una nueva acusación formal presentada la semana pasada, los fiscales del gobierno alegaron que Maduro y Flores "crearon y mantuvieron un sistema violento de represión" que provocó la muerte, el acoso y la tortura de "miles de venezolanos".
Declaración de no culpabilidad
Nicolás Maduro negó los nuevos cargos presentados en su contra por el gobierno estadounidense, y declaró ante un tribunal el jueves que negaba las "falsas acusaciones y los falsos testimonios en mi contra".
"Rechazo este documento por completo", dijo Maduro en español a través de un traductor.
El juez Alvin Hellerstein interrumpió a Maduro y declaró que el tribunal registraría una declaración de no culpabilidad en su nombre.
"Soy completamente inocente. No soy culpable", dijo Flores a través de un traductor.
Maduro y Flores vestían uniformes de prisión de color beige y ambos parecen haber perdido peso durante su detención en Brooklyn.
Según la acusación, los métodos de tortura alegados incluían "descargas eléctricas, asfixia, violación, desnudez forzada, aislamiento prolongado, inanición, celdas de castigo y tortura psicológica".
Estados Unidos también acusó a Maduro de autorizar el uso de la tortura "contra personas específicas" y alega que ciudadanos estadounidenses fueron torturados bajo este sistema.
Cargos por narcotráfico
Los fiscales ya han acusado a Maduro, a su esposa e hijo, y a sus cómplices de participar en una conspiración de tráfico de cocaína y de asociarse con cárteles designados como grupos terroristas.
Maduro había calificado anteriormente dichas acusaciones como una herramienta para impulsar los planes "imperiales" de obtener acceso a las ricas reservas petroleras de Venezuela.
Los abogados de él y de su esposa han argumentado que Maduro es el líder de un país soberano y, por lo tanto, inmune a la persecución judicial. Sostienen que la detención por la fuerza por parte de Estados Unidos es ilegal.
Flores solicitó sin éxito a un juez que le permitiera ser puesta en libertad bajo fianza mientras esperaba el juicio, argumentando que tenía problemas cardíacos y otros problemas de salud mientras estaba detenida en el tristemente célebre Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.