Nicolás Maduro Guerra, diputado e hijo del expresidente venezolano Nicolás Maduro, se refirió al estado de salud de su madrastra, Cilia Flores, quien permanece detenida en una prisión federal de Brooklyn, Nueva York, tras su captura durante una operación militar estadounidense en enero.
Qué se sabe del delicado problema cardíaco de la esposa de Nicolás Maduro detenida en EE.UU.
Sus abogados aseguran que recibe cuatro medicamentos y necesita estudios coronarios y una intervención, mientras permanece bajo custodia federal en Nueva York.
El funcionario aseguró que Flores atraviesa un problema cardíaco que calificó como delicado y sostuvo que necesita una intervención médica. La esposa de Maduro se encuentra procesada por narcotráfico en Nueva York junto al exmandatario venezolano.
El estado de salud de Cilia Flores
Maduro Guerra afirmó que Flores “tiene un tema en el corazón muy delicado” y explicó que actualmente permanece detenida junto a otras mujeres.
“Está con 40 mujeres (...) No hay condiciones para que después de una intervención como la que hay que hacerle se pueda recuperar plenamente”, señaló el diputado al referirse a las condiciones en las que se encuentra su madrastra.
Según sus abogados, la mujer, de 69 años, recibe cuatro medicamentos y presenta problemas cardíacos que requieren una exploración coronaria y una intervención.
Semanas atrás, su defensa había solicitado que se le concediera prisión domiciliaria para que pudiera iniciar un tratamiento médico, pero el pedido fue rechazado. Por ese motivo, Flores deberá continuar detenida en la prisión federal ubicada en Brooklyn.
El argumento de la Fiscalía
La Fiscalía se opuso al beneficio solicitado por la defensa y sostuvo que Flores representa un riesgo para la seguridad y para el desarrollo del proceso judicial.
“La acusada representa un riesgo extremo de fuga (...) y constituye un peligro claro para los demás y para la comunidad”, argumentó el Ministerio Público.
Mientras tanto, sus abogados sostienen que el cuadro requiere estudios y atención médica. La situación se desarrolla mientras Flores continúa detenida y enfrenta el proceso judicial en Nueva York.
El problema cardíaco y sus antecedentes
De acuerdo con las declaraciones de Maduro Guerra, su madrastra padece un “prolapso” en el corazón, una condición que, en situaciones graves, puede provocar fallos cardíacos.
El diputado también señaló que Flores comenzó a tener problemas de presión arterial después del 3 de enero. “Empezó a sufrir de la tensión después del 3 de enero, nunca había sufrido de la tensión (presión arterial)”, afirmó.
A ese cuadro se sumó un episodio respiratorio que sufrió dentro de la prisión. Según relató Maduro Guerra, Flores tuvo dificultades después de inhalar gas pimienta utilizado por los guardiacárceles para controlar una pelea entre dos mujeres.
“Ella es asmática. Entonces... Bueno, esperamos que pueda pasar algo bueno esta semana”, expresó el funcionario al referirse a la situación de su madrastra.
Por el momento, Flores continúa detenida en Brooklyn luego de que fuera rechazado el pedido de prisión domiciliaria presentado por su defensa.