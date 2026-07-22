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Maduro y su esposa vuelven al tribunal de Nueva York por la causa de drogas

La pareja enfrenta una nueva instancia judicial en Estados Unidos, donde la defensa y la fiscalía avanzarán en la preparación de pruebas y planteos previos al juicio.

El traslado desde Brooklyn requirió un fuerte esquema de seguridad. Crédito: REUTERS.El traslado desde Brooklyn requirió un fuerte esquema de seguridad. Crédito: REUTERS.
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El expresidente de Venezuela Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores participarán este miércoles de una nueva audiencia de revisión dentro del proceso penal que se lleva adelante en un tribunal federal de Nueva York, donde enfrentan acusaciones por conspiración para cometer narcoterrorismo e importación de cocaína.

La instancia judicial será un trámite de seguimiento del expediente y, según lo previsto, no se espera que el tribunal establezca una fecha para el inicio del juicio.

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Se trata de la tercera audiencia celebrada en Nueva York desde la captura de la pareja en su residencia de Caracas, ocurrida el 3 de enero pasado.

Pruebas y pasos previos al juicio

Maduro se declaró no culpable ante la Justicia estadounidense en enero y permanece detenido desde hace más de seis meses en una prisión federal ubicada en Brooklyn.

FILE PHOTO: Captured Venezuelan President Nicolas Maduro is escorted, as he heads towards the Daniel Patrick Moynihan United States Courthouse in Manhattan for an initial appearance to face U.S. federal charges including narco-terrorism, conspiracy, drug trafficking, money laundering and others, at Downtown Manhattan Heliport, in New York City, U.S., January 5, 2026. REUTERS/Adam Gray/File PhotoLos abogados de la defensa preparan sus próximos planteos legales. Crédito: REUTERS.

Durante la audiencia, las partes trabajarán sobre aspectos relacionados con la organización del caso, entre ellos la clasificación y preparación de las pruebas, además de posibles mociones previas al juicio, que todavía no tiene fecha definida.

Los fiscales y los abogados defensores continuarán así con la etapa preparatoria de un proceso considerado de alta complejidad por la cantidad de elementos legales involucrados.

El cambio de fecha y el operativo

La audiencia había sido programada inicialmente para el 30 de junio, pero la Fiscalía solicitó trasladarla a este miércoles debido a cuestiones vinculadas con la seguridad y la logística del traslado del acusado.

En la presentación judicial, el Gobierno estadounidense sostuvo que la modificación era necesaria para evitar inconvenientes relacionados con la programación del operativo y garantizar tanto el traslado seguro del acusado como la seguridad pública.

Law enforcement officer walks before the departure of a motorcade believed to be carrying ousted Venezuelan president Nicolas Maduro and his wife Cilia Flores from Brooklyn's Metropolitan Detention Center on the day of their hearing at the Daniel Patrick Moynihan United States Courthouse on criminal charges, including narcoterrorism, in New York City, U.S., July 22, 2026. REUTERS/Eduardo MunozAgentes desplegaron un dispositivo especial para el traslado judicial. Crédito: REUTERS.

La audiencia requiere la presencia física de Maduro y Flores en la sala judicial de Manhattan. Por ese motivo, el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) debe implementar un amplio dispositivo para el traslado terrestre desde Brooklyn.

Durante junio y la primera mitad de julio, las fuerzas de seguridad de Nueva York estuvieron concentradas en los operativos relacionados con el Mundial de fútbol 2026, que finalizó el domingo.

Complejidad legal

Otro de los puntos de atención de la jornada estará puesto en el juez a cargo del caso, Alvin Hellerstein, de 92 años. En la audiencia anterior, el magistrado mostró una voz fatigada y algunos lapsus, situaciones que generaron comentarios entre especialistas sobre su capacidad para conducir un proceso que podría extenderse durante un largo período.

Maduro enfrenta cargos por conspiración para cometer narcoterrorismo e importación de cocaína. En tanto, Cilia Flores está acusada por delitos vinculados con la importación de drogas y la posesión de armas.

En las audiencias anteriores, la defensa sostuvo que Maduro contaba con inmunidad por haber sido jefe de Estado y el propio acusado llegó a definirse como un “prisionero de guerra”.

La estrategia de la defensa

Los equipos legales encabezados por Barry Pollack y Mark Donnelly podrían intentar avanzar con planteos para buscar la anulación del proceso, basándose en las circunstancias y el procedimiento utilizado durante la captura de la pareja en Caracas el 3 de enero de 2026.

Además, en abril, Estados Unidos autorizó modificaciones en las sanciones contra Venezuela para permitir que el Ejecutivo venezolano pudiera afrontar el pago de los honorarios de los abogados defensores, un tema que había sido tratado en las audiencias anteriores.

Mientras continúa la etapa preparatoria, el tribunal deberá resolver distintos aspectos procesales antes de que eventualmente se defina el comienzo del juicio.

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