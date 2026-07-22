El expresidente de Venezuela Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores participarán este miércoles de una nueva audiencia de revisión dentro del proceso penal que se lleva adelante en un tribunal federal de Nueva York, donde enfrentan acusaciones por conspiración para cometer narcoterrorismo e importación de cocaína.
Maduro y su esposa vuelven al tribunal de Nueva York por la causa de drogas
La pareja enfrenta una nueva instancia judicial en Estados Unidos, donde la defensa y la fiscalía avanzarán en la preparación de pruebas y planteos previos al juicio.
La instancia judicial será un trámite de seguimiento del expediente y, según lo previsto, no se espera que el tribunal establezca una fecha para el inicio del juicio.
Se trata de la tercera audiencia celebrada en Nueva York desde la captura de la pareja en su residencia de Caracas, ocurrida el 3 de enero pasado.
Pruebas y pasos previos al juicio
Maduro se declaró no culpable ante la Justicia estadounidense en enero y permanece detenido desde hace más de seis meses en una prisión federal ubicada en Brooklyn.
Durante la audiencia, las partes trabajarán sobre aspectos relacionados con la organización del caso, entre ellos la clasificación y preparación de las pruebas, además de posibles mociones previas al juicio, que todavía no tiene fecha definida.
Los fiscales y los abogados defensores continuarán así con la etapa preparatoria de un proceso considerado de alta complejidad por la cantidad de elementos legales involucrados.
El cambio de fecha y el operativo
La audiencia había sido programada inicialmente para el 30 de junio, pero la Fiscalía solicitó trasladarla a este miércoles debido a cuestiones vinculadas con la seguridad y la logística del traslado del acusado.
En la presentación judicial, el Gobierno estadounidense sostuvo que la modificación era necesaria para evitar inconvenientes relacionados con la programación del operativo y garantizar tanto el traslado seguro del acusado como la seguridad pública.
La audiencia requiere la presencia física de Maduro y Flores en la sala judicial de Manhattan. Por ese motivo, el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) debe implementar un amplio dispositivo para el traslado terrestre desde Brooklyn.
Durante junio y la primera mitad de julio, las fuerzas de seguridad de Nueva York estuvieron concentradas en los operativos relacionados con el Mundial de fútbol 2026, que finalizó el domingo.
Complejidad legal
Otro de los puntos de atención de la jornada estará puesto en el juez a cargo del caso, Alvin Hellerstein, de 92 años. En la audiencia anterior, el magistrado mostró una voz fatigada y algunos lapsus, situaciones que generaron comentarios entre especialistas sobre su capacidad para conducir un proceso que podría extenderse durante un largo período.
Maduro enfrenta cargos por conspiración para cometer narcoterrorismo e importación de cocaína. En tanto, Cilia Flores está acusada por delitos vinculados con la importación de drogas y la posesión de armas.
En las audiencias anteriores, la defensa sostuvo que Maduro contaba con inmunidad por haber sido jefe de Estado y el propio acusado llegó a definirse como un “prisionero de guerra”.
La estrategia de la defensa
Los equipos legales encabezados por Barry Pollack y Mark Donnelly podrían intentar avanzar con planteos para buscar la anulación del proceso, basándose en las circunstancias y el procedimiento utilizado durante la captura de la pareja en Caracas el 3 de enero de 2026.
Además, en abril, Estados Unidos autorizó modificaciones en las sanciones contra Venezuela para permitir que el Ejecutivo venezolano pudiera afrontar el pago de los honorarios de los abogados defensores, un tema que había sido tratado en las audiencias anteriores.
Mientras continúa la etapa preparatoria, el tribunal deberá resolver distintos aspectos procesales antes de que eventualmente se defina el comienzo del juicio.