La primera vuelta presidencial de Brasil reforzó dos evidentes tendencias de América Latina en la última década: el giro hacia la derecha y la pérdida casi constante de los oficialismos.
La crisis de los oficialismos en América Latina y el intercambio que atenta contra los procesos
La rotación entre “los mismos” ya es una costumbre en la región. Brasil como ejemplo más reciente de una tendencia que unifica colores.
A pesar de que Lula da Silva aún cuenta con un balotaje y una pequeña diferencia a recortarle a Flávio Bolsonaro, todo indica que los brasileños optarán por el cambio por tercera vez consecutiva.
El giro a la derecha
Casi la totalidad de América Latina se ha tornado hacia opciones presidenciales de derecha. La visión no puede distinguir subcontinentes ante una concreta mirada del gobierno de Estados Unidos de un “América para los americanos” que concibe la totalidad del continente.
Enumerando los casos más recientes y de peso se puede nombrar también a Abelardo de la Espriella en Colombia, José Antonio Kast en Chile, Rodrigo Paz en Bolivia o Keiko Fujimori en Perú.
En mayor o menor medida y con sus respectivos tintes, todos se han alineado en la senda de Donald Trump. Los tópicos se distribuyen entre el plano económico, discursivo con posicionamientos sobre Medio Oriente, respecto a métodos de lucha contra la inseguridad y una estructura de mayor consideración geopolítica como el Shield of Americas.
La influencia directa del trumpismo en las campañas electorales fue experimentada en las legislativas de octubre pasado en Argentina, pero también interviniendo en presidenciales como Honduras, El Salvador, Ecuador o el más reciente caso brasileño.
Justamente la “Doctrina Donroe” apunta a estos procedimientos de forma abierta. El control bajo su ala de la totalidad de América es la principal política de estado estadounidense y que no solo se limita a la gestión Trump, sino que también posee elementos de referencia con Joe Biden y “el patio trasero” del Cono Sur.
El azulado americanismo responde a un desgastamiento de las corrientes más izquierdistas o progresistas de la región, pero esta teoría encuentra su salvedad en un mayor drama que resulta la falta de continuidad de los gobiernos.
Los oficialismos no se sostienen
Haciendo sólo foco en Sudamérica para este análisis, de las últimas 20 elecciones (sin contar la primera vuelta 2026 en Brasil), sólo tres presentaron triunfos para los oficialismos.
El primer ejemplo de continuidad es el de Santiago Peña en Paraguay, quien ganó en 2023 y retuvo la presidencia del Partido Colorado que había ganado en 2013 y 2018. El otro caso es Daniel Noboa en Ecuador, quien sólo ratificó en 2025 el triunfo de 2023 donde había sido elegido para completar el periodo de Guillermo Lasso.
Luego no hay más triunfos de oficialismos en los últimos ocho años. Este fenómeno coincidió con los desgastes del kirchnerismo, el PT de Lula o el movimiento de Evo Morales junto a la “marea rosa”. Pero nuevamente se encuentra una salvedad en que parte de estos mismos partidos izquierdistas habían regresado al poder de forma momentánea para reemplazar a otros.
El caso Venezuela
Por fuera de especulaciones sobre otros comicios de Sudamérica, el caso concreto de fracaso electoral es el venezolano. Este país sí tuvo una continuidad de modelo con Nicolás Maduro tras Hugo Chávez, sin elecciones limpias. A pesar de esto, la intervención estadounidense gestó el cambio que podría haber dado Corina Machado al mantener una figura del oficialismo al mando.
Una rotación concreta
Hace sólo tres años, en 2023, siete de los 12 países del continente estaban gobernados por la izquierda o la centroizquierda, frente a solo tres por la derecha o la centroderecha. El drama se acentúa en que cinco de esos siete acaban de reemplazar a sus oposiciones: Alberto Fernández en Argentina, Boric en Chile, Lula en Brasil, Irfaan Ali en Guyana y Petro en Colombia.
Sin salir de las fronteras, las últimas tres elecciones presidenciales tuvieron como vencedores a candidatos que se oponían a los mandatarios de turno y en base a una reciente encuesta de Synopsis, en un eventual balotaje entre Javier Milei y Axel Kicillof los resultados serían de 33,6% y 32,7%, respectivamente. Una paridad casi técnica y que deja abierta la posibilidad de una nueva rotación.
La crisis de los proyectos
Sea un clima de época que atenta específicamente a la región o un efecto de pretensiones foráneas de inestabilidad, el constante cambio de rumbo para cualquier administración resulta un atentado contra la continuidad de un proyecto.
Los procesos que se limitan exclusivamente a cuatro o cinco años difieren de los contemporáneos de mayor extensión.
Por similitudes partidarias, exclusión de algunas fuerzas o amañamiento de comicios, tres de las grandes influencias coyunturales: Estados Unidos, China y Rusia, no han presentado cambios significativos en sus gestiones.
El exprimido ejemplo de estabilidad europea fue durante años Alemania gracias a la continuidad de Angela Merkel. Desde su salida, el país ha regresado a un periodo de rotación que ya estaría excluyendo al canciller Merz y permite asomar a Alternativa para Alemania.
En Medio Oriente, Israel tiene a Benjamin Netanyahu como primer ministro desde 2022, sumando su mandato entre 2009 y 2021, periodo coincidente con una constancia de gestión, principalmente desde el plano militar.
Cuestionado, al igual que algunos de los ejemplos previos, el salvadoreño Nayib Bukele intervino en las reglas constitucionales para capitalizar su altísima imagen política y ser reelegido, aplicando uno de los cambios más llamativos de un país latinoamericano.
Sin ánimos de promocionarlo, mientras Latinoamérica potencia su rotación ante un casi infalible sistema democrático, atenuado por los agentes digitales, el mundo discute sobre la validez de los valores gubernamentales establecidos hasta el momento.