Javier Milei volvió a apuntar públicamente contra Luiz Inácio Lula da Silva en medio de la campaña electoral brasileña. El Presidente compartió este miércoles una historia de Instagram en la que escribió “LULA LADRÓN” sobre una imagen del mandatario del país vecino.
"LULA LADRÓN": Milei volvió a confrontar con el presidente brasileño en plena campaña por el balotaje
El presidente compartió una publicación en la que llamó “ladrón” a su par de Brasil. El mensaje se conoció a menos de tres semanas de la segunda vuelta entre Lula y Flávio Bolsonaro.
La publicación llegó tres días después de la primera vuelta presidencial, en la que Flávio Bolsonaro terminó primero con 47,03% de los votos válidos y Lula quedó segundo con 45,16%. Ambos definirán la presidencia el 25 de octubre.
El mensaje que compartió Milei
La imagen replicada por el mandatario argentino pertenecía al Instituto Cato y acompañaba una declaración crítica sobre los casos de corrupción vinculados históricamente con Lula y el Partido de los Trabajadores.
Milei añadió por encima su propia consigna en mayúsculas y volvió a alinearse con el espacio de Bolsonaro, al que ya había respaldado durante la primera vuelta. Tras conocerse el resultado del domingo, felicitó públicamente al candidato brasileño por su desempeño.
El nuevo episodio se produce mientras las dos campañas buscan captar a los votantes de los candidatos eliminados y a quienes se abstuvieron en la primera ronda.
Un antecedente que ya generó un conflicto diplomático
Milei ya había utilizado calificativos similares contra Lula durante una visita a San Pablo en julio, cuando participó de un acto junto a Flávio Bolsonaro.
En aquella oportunidad llamó al presidente brasileño “presidiario” y cuestionó a su gobierno. La reacción de Brasil incluyó el llamado a consultas de su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli.
Desde entonces, el vínculo político entre ambos gobiernos se mantuvo condicionado por las diferencias personales entre los dos mandatarios.
Qué ocurrió con las causas de Lula
Lula fue condenado en causas vinculadas a la operación Lava Jato y permaneció preso entre 2018 y 2019, pero esas condenas fueron posteriormente anuladas por el Supremo Tribunal Federal.
En 2021, la Corte determinó que el tribunal de Curitiba no tenía competencia para juzgar esos expedientes y restituyó sus derechos políticos. También confirmó que el entonces juez Sergio Moro había actuado con parcialidad en el caso del tríplex.
Por eso, las condenas anuladas no permanecen vigentes judicialmente.
El escenario rumbo al 25 de octubre
Flávio Bolsonaro llega al balotaje con una ventaja inferior a dos puntos porcentuales sobre Lula, según el escrutinio de la primera vuelta.
El resultado dejó una competencia abierta y obligó a ambos sectores a reorganizar sus estrategias para las próximas semanas. Reuters señaló que Lula prepara cambios en su campaña para recuperar terreno entre jóvenes, mujeres y sectores que no concurrieron a votar.
La próxima medición de Datafolha sobre la segunda vuelta será difundida este jueves y buscará medir cómo impactó el resultado del domingo en la intención de voto.