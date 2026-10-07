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"LULA LADRÓN": Milei volvió a confrontar con el presidente brasileño en plena campaña por el balotaje

El presidente compartió una publicación en la que llamó “ladrón” a su par de Brasil. El mensaje se conoció a menos de tres semanas de la segunda vuelta entre Lula y Flávio Bolsonaro.

Javier Milei volvió a cuestionar públicamente a Lula da Silva durante la campaña por el balotaje brasileño. Foto: ReutersJavier Milei volvió a cuestionar públicamente a Lula da Silva durante la campaña por el balotaje brasileño. Foto: Reuters
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Javier Milei volvió a apuntar públicamente contra Luiz Inácio Lula da Silva en medio de la campaña electoral brasileña. El Presidente compartió este miércoles una historia de Instagram en la que escribió “LULA LADRÓN” sobre una imagen del mandatario del país vecino.

La publicación llegó tres días después de la primera vuelta presidencial, en la que Flávio Bolsonaro terminó primero con 47,03% de los votos válidos y Lula quedó segundo con 45,16%. Ambos definirán la presidencia el 25 de octubre.

"LULA LADRÓN": Milei volvió a confrontar con el presidente brasileño en plena campaña por el balotaje"LULA LADRÓN": Milei volvió a confrontar con el presidente brasileño en plena campaña por el balotaje

El mensaje que compartió Milei

La imagen replicada por el mandatario argentino pertenecía al Instituto Cato y acompañaba una declaración crítica sobre los casos de corrupción vinculados históricamente con Lula y el Partido de los Trabajadores.

Milei añadió por encima su propia consigna en mayúsculas y volvió a alinearse con el espacio de Bolsonaro, al que ya había respaldado durante la primera vuelta. Tras conocerse el resultado del domingo, felicitó públicamente al candidato brasileño por su desempeño.

El nuevo episodio se produce mientras las dos campañas buscan captar a los votantes de los candidatos eliminados y a quienes se abstuvieron en la primera ronda.

Brazilian presidential candidate Flavio Bolsonaro of the Liberal Party (PL) reacts as he speaks to the media, on the day of a meeting with representatives of political parties supporting his campaign ahead of the runoff election, in Brasilia, Brazil, October 7, 2026. REUTERS/Diego HerculanoFlávio Bolsonaro obtuvo 47,03% de los votos válidos en la primera vuelta y Lula alcanzó 45,16%. Foto: Reuters

Un antecedente que ya generó u﻿n conflicto diplomático

Milei ya había utilizado calificativos similares contra Lula durante una visita a San Pablo en julio, cuando participó de un acto junto a Flávio Bolsonaro.

En aquella oportunidad llamó al presidente brasileño “presidiario” y cuestionó a su gobierno. La reacción de Brasil incluyó el llamado a consultas de su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli.

Desde entonces, el vínculo político entre ambos gobiernos se mantuvo condicionado por las diferencias personales entre los dos mandatarios.

Qué ocurrió con las causas de Lula

Lula fue condenado en causas vinculadas a la operación Lava Jato y permaneció preso entre 2018 y 2019, pero esas condenas fueron posteriormente anuladas por el Supremo Tribunal Federal.

En 2021, la Corte determinó que el tribunal de Curitiba no tenía competencia para juzgar esos expedientes y restituyó sus derechos políticos. También confirmó que el entonces juez Sergio Moro había actuado con parcialidad en el caso del tríplex.

Por eso, las condenas anuladas no permanecen vigentes judicialmente.

Brazilian President and Workers' Party (PT) candidate for re-election, Luiz Inacio Lula da Silva, speaks after the country's electoral authority said Flavio Bolsonaro will face Lula in the runoff of a presidential election in Sao Paulo, Brazil, October 4, 2026. REUTERS/Amanda PerobelliEl segundo turno de las elecciones presidenciales de Brasil se realizará el 25 de octubre. Foto: Reuters

El escenario rumbo al 25 de octubre

Flávio Bolsonaro llega al balotaje con una ventaja inferior a dos puntos porcentuales sobre Lula, según el escrutinio de la primera vuelta.

El resultado dejó una competencia abierta y obligó a ambos sectores a reorganizar sus estrategias para las próximas semanas. Reuters señaló que Lula prepara cambios en su campaña para recuperar terreno entre jóvenes, mujeres y sectores que no concurrieron a votar.

La próxima medición de Datafolha sobre la segunda vuelta será difundida este jueves y buscará medir cómo impactó el resultado del domingo en la intención de voto.

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