Javier Milei encabezó este lunes una nueva reunión de Gabinete en la Casa Rosada, luego de regresar de la Argentina Week en París. El encuentro tuvo como ejes principales el resultado de la primera vuelta presidencial en Brasil y la situación económica local.
Milei reunió al Gabinete y puso el foco en el resultado de Brasil y la actividad local
El presidente celebró la ventaja de Flávio Bolsonaro sobre Lula y analizó con sus ministros la reacción de los mercados. La situación económica argentina también estuvo en la agenda.
El Gobierno celebró que Flávio Bolsonaro haya terminado por delante de Luiz Inácio Lula da Silva, aunque ninguno alcanzó la mayoría necesaria y ambos deberán definir la Presidencia en un balotaje el 25 de octubre.
La lectura del Gobierno sobre Brasil
Milei se mostró activo en redes sociales desde el domingo y volvió a destacar este lunes la victoria de Bolsonaro en la primera vuelta.
El candidato opositor obtuvo cerca del 47% de los votos, frente al 45% de Lula, una diferencia que superó las expectativas previas de buena parte de las encuestas.
En la Casa Rosada interpretaron el resultado como parte de un giro regional hacia fuerzas de derecha y destacaron el respaldo que Milei brindó públicamente a candidatos afines en distintos países.
La reacción de los mercados
La elección brasileña tuvo un impacto inmediato en los mercados. El índice Bovespa subió más de 8% en las primeras operaciones de este lunes, mientras que el real se fortaleció más de 4% frente al dólar.
Milei utilizó esa reacción para reforzar su lectura sobre el resultado electoral y volvió a criticar las políticas económicas de Lula.
Desde el oficialismo argentino también destacaron las ganancias obtenidas por el Partido Liberal y sus aliados en el Congreso brasileño, donde el espacio de Bolsonaro amplió su representación.
El debate por la economía argentina
La reunión también incluyó un repaso de la actividad económica local y de los principales indicadores que sigue el Ejecutivo.
El Gobierno mantiene el foco en el nivel de actividad, las inversiones, la evolución de las exportaciones y el impacto de las medidas económicas adoptadas en los últimos meses.
Según la información surgida de la Casa Rosada, Milei pidió analizar esos datos en conjunto con la agenda que mantuvo en Francia, donde buscó atraer inversiones y reforzar vínculos con empresarios europeos.
El escenario hacia el balotaje
En el entorno presidencial esperan que Bolsonaro sostenga su ventaja en la segunda vuelta, aunque el resultado permanece abierto y ambos candidatos deberán buscar los votos de quienes quedaron fuera de la definición.
La campaña brasileña entrará ahora en una nueva etapa con Lula y Bolsonaro como únicos postulantes para el 25 de octubre.