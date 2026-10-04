Guillermo Francos volvió a respaldar este domingo el rumbo político y económico del Gobierno de Javier Milei y proyectó una alianza electoral entre La Libertad Avanza, el PRO y otros sectores afines de cara a 2027.
Francos anticipó una alianza entre La Libertad Avanza y el PRO para las próximas elecciones
El exjefe de Gabinete respaldó el rumbo económico de Javier Milei, minimizó una ruptura con Patricia Bullrich y pidió que la visita de León XIV contribuya a “más unión” entre los argentinos.
El exjefe de Gabinete sostuvo que los espacios vinculados con el libre mercado deberían llegar unidos a los próximos comicios y consideró que esa convergencia podría incluir también a fuerzas que acompañaron al oficialismo durante los últimos años.
Una posible alianza para 2027
“Estoy convencido de que los integrantes de este espacio, el PRO, todos los partidos que han conformado parte de esa alianza, y La Libertad Avanza, van a participar en la elección juntos”, afirmó Francos en diálogo con Splendid AM990.
También descartó que exista actualmente una discusión concreta sobre una eventual candidatura presidencial de Patricia Bullrich y relativizó la posibilidad de una ruptura interna.
Sobre su propio futuro, evitó confirmar una postulación, aunque dejó abierta la posibilidad de competir si recibe una propuesta.
Respaldo al rumbo económico
Francos rechazó la idea de que la Argentina esté al borde de una recesión y pidió evaluar la situación en un período más amplio.
“Uno tiene que ver no la foto sino la película completa, de dónde venimos, hacia dónde vamos”, señaló al destacar el equilibrio fiscal y la evolución de las exportaciones como indicadores que, según su lectura, muestran un cambio respecto de 2023.
El exfuncionario defendió además el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones y sostuvo que los proyectos vinculados con minería y energía podrían generar mayor actividad y empleo a medida que se concreten.
El mensaje por la visita del Papa
Francos también se refirió a la próxima visita de León XIV, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, y consideró que el viaje puede servir para promover una mayor unidad social y política.
“Ojalá pueda a través de su convocatoria generar más unión entre los argentinos de todos los sectores”, expresó.
El exjefe de Gabinete sostuvo además que los planteos del Papa sobre pobreza, desigualdad y vulnerabilidad forman parte de su función pastoral y pidió que su presencia contribuya a impulsar soluciones a esos problemas.
Una agenda con Milei y sectores vulnerables
León XIV tiene previsto reunirse con Javier Milei en la Casa Rosada durante el primer día de su visita a la Argentina.
La agenda incluirá además actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján, con encuentros religiosos, institucionales y sociales.
Francos señaló que espera que esa visita también ayude a enfocar la discusión pública en quienes atraviesan situaciones de mayor vulnerabilidad.