La diputada nacional por la provincia de Santa Fe de La Libertad Avanza, Romina Diez, destacó lo logrado por el gobierno de Javier Milei en tan solo tres años de gestión y recordó que hace un tiempo muchos decían que Argentina no tenía arreglo.
Diez: "Estabilidad cambiaria, créditos hipotecarios, menos pobreza, menos inflación y récord en exportación"
La diputada santafesina comparó la realidad actual y resaltó con datos los logros del presidente Milei. “Había dólar oficial, mayorista, blue, ahorro, tarjeta, Qatar, MEP, CCL, cripto, futuro, soja, “Coldplay”, lujo… y seguíamos contando”, recordó.
“El crédito hipotecario para acceder a la casa propia inexistente, acceder a un 0 km era una odisea, conseguir neumáticos era una epopeya y muchos terminaban cruzando la frontera para comprarlos. Había dólar oficial, mayorista, blue, ahorro, tarjeta, Qatar, MEP, CCL, cripto, futuro, soja, “Coldplay”, lujo… y seguíamos contando”, recordó.
Romina Diez también hizo mención a que faltaban repuestos y había máquinas y vehículos parados esperando una pieza que no entraba. “En los supermercados faltaban aceite, harina, azúcar, arroz, yerba y fideos. Algunos productos llegaban a cuentagotas y mientras tanto, los precios cambiaban semana a semana”, sumó a su comparación.
“Todo esto pasaba en Argentina hace apenas 3 años, no debemos olvidar”, cerró.
Romina Diez hizo su publicación en redes tras los datos que el presidente Javier Milei presentó en París, donde trazó las siguientes líneas comparativas:
-Inflación: del 211% a alrededor del 30%.
-Riesgo País: de 3.000 a alrededor de 600 puntos.
-Deuda neta: del 100% al 40% del PBI.
-Fin del cepo cambiario.
-Crecimiento de cerca del 13% y 520.000 nuevos puestos de trabajo.
-12 millones de argentinos fuera de la pobreza.
-Récord de exportaciones y superávit comercial.