El Departamento de Estado de los Estados Unidos volvió a ubicar a la Argentina en el nivel más alto del informe internacional sobre trata de personas, al haber sido incluida nuevamente en la categoría Tier 1 del informe Trafficking in Persons Report.
Argentina sigue en el nivel más alto del informe de Estados Unidos sobre trata de personas
La distinción internacional ratifica el cumplimiento de los estándares mundiales y compromete al país a reforzar la prevención y asistencia a las víctimas.
Este martes las autoridades de seguridad del país celebraron la ubicación en la que, una vez más, se encuentra la Argentina en el informe elaborado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos.
Esta clasificación reconoce que el país cumple plenamente los estándares mínimos establecidos por la normativa internacional para combatir la trata de personas y destaca los esfuerzos sostenidos del Gobierno argentino durante el período evaluado.
Entre los avances señalados, el informe destaca el aumento de las condenas a tratantes, la creación del Departamento Federal de Investigaciones en la Policía Federal Argentina y la implementación de protocolos para detectar posibles víctimas en buques pesqueros extranjeros y pasos fronterizos.
En este marco, el Ministerio de Seguridad Nacional, a través de la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada y de la Dirección Nacional de Investigaciones de Delitos de Trata y Contra la Integridad Sexual, "continúa trabajando para fortalecer las investigaciones, combatir las redes criminales y contribuir a la protección de las víctimas"
La permanencia en Tier 1 "constituye un reconocimiento a los esfuerzos realizados y, al mismo tiempo, un compromiso para profundizar las acciones de prevención, investigación y asistencia".
Qué otros países están en el nivel 1
Chequia, Islandia, Singapur, Australia, Dinamarca, Israel, Eslovenia, Austria, Estonia, Corea del Sur, España, Bahamas, Finlandia, Lituania, Surinam, Bahréin, Francia, Luxemburgo, Suecia, Bélgica, Georgia. Países Bajos, Taiwán, Canadá, Alemania, Noruega, Reino Unido, Chile, Ghana, Filipinas, Estados Unidos, Chipre, Guayana y Polonia también están en la posición argentina.
Trata de personas
Los términos «trata de personas» y «tráfico humano» son términos generales —que a menudo se usan indistintamente— para referirse a un delito en el que los traficantes explotan y se lucran a costa de adultos o niños, obligándolos a realizar trabajos forzados o a participar en actos sexuales comerciales. Cuando una persona menor de 18 años es utilizada para realizar un acto sexual comercial, se trata de un delito, independientemente de si existe o no fuerza, fraude o coacción.
Estados Unidos reconoce dos formas principales de trata de personas: la trata sexual y el trabajo forzoso.
La Ley de Protección de las Víctimas de la Trata de Personas de EE. UU. de 2000, en su versión modificada (TVPA), define las “formas graves de trata de personas” como "trata sexual en la que un acto sexual comercial es inducido por la fuerza, el fraude o la coacción, o en la que la persona inducida a realizar dicho acto no ha alcanzado los 18 años de edad" o "el reclutamiento, alojamiento, transporte, provisión u obtención de una persona para trabajos o servicios, mediante el uso de la fuerza, el fraude o la coacción con el propósito de someterla a servidumbre involuntaria, peonaje, servidumbre por deudas o esclavitud".