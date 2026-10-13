Entrevista a Néstor Oroño

Advierten “un uso excesivo de la prisión preventiva” en el sistema penal santafesino

Prisión preventiva, juicios abreviados y garantías: los dilemas del proceso penal santafesino. El abogado penalista presenta este jueves su nuevo libro, en el que examina las prácticas judiciales, las demoras en las investigaciones y las tensiones entre las políticas de seguridad y los derechos constitucionales.