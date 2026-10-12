El alcance de las autorizaciones

Cannabrigo: la fiscalía señaló indicios de venta y la defensa cuestionó la acusación

La cantidad de flores trasladadas, el estado del trámite ante el Reprocann y el destino del material concentraron la discusión en los Tribunales de Santa Fe. También hubo diferencias sobre el grado de responsabilidad de la mujer detenida.