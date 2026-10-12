Investigación por cannabis

“Me excedí en las cantidades”: qué dijeron los detenidos por el caso Cannabrigo

Sebastián Cian sostuvo que trasladaba flores de marihuana destinadas a otras organizaciones y aseguró que su pareja no tenía responsabilidad sobre el material secuestrado en la vivienda de Malabrigo. La mujer confirmó que integra la asociación civil, aunque dijo que no participa de las decisiones.