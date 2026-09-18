A cargo de Vialidad Nacional

Ruta 11: realizan obras de recuperación de la calzada entre Vera y Malabrigo

Las tareas se concentran entre los kilómetros 731 y 734 e incluyen fresado, bacheo profundo, reciclado de la base y colocación de una nueva carpeta de pavimento. También continúan trabajos de conservación y desmalezado en distintos sectores de la traza entre Gobernador Crespo y Avellaneda.