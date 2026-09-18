Vialidad Nacional lleva adelante trabajos de recuperación de la Ruta Nacional 11 en el norte de la provincia de Santa Fe, con las principales intervenciones concentradas entre las ciudades de Vera y Malabrigo.
Ruta 11: realizan obras de recuperación de la calzada entre Vera y Malabrigo
Las tareas se concentran entre los kilómetros 731 y 734 e incluyen fresado, bacheo profundo, reciclado de la base y colocación de una nueva carpeta de pavimento. También continúan trabajos de conservación y desmalezado en distintos sectores de la traza entre Gobernador Crespo y Avellaneda.
Las tareas se desarrollan entre los kilómetros 731 y 734 y comprenden distintos trabajos sobre la estructura de la calzada, con el objetivo de recuperar sectores que presentan deformaciones y deterioro.
Fresado, recuperación de la base y nuevo pavimento
La intervención incluye el fresado de las deformaciones existentes, seguido por el reciclado de la base de la calzada mediante el agregado de material pétreo y cemento.
Una vez acondicionada la base, se procede a la colocación de una nueva capa de pavimento. El esquema de trabajo requiere la utilización de un conjunto de equipos que ocupa parcialmente la calzada durante las tareas.
Por este motivo, en los sectores intervenidos se implementa una reducción del carril y el tránsito se desarrolla de manera alternada, con la coordinación de banderilleros.
Desde Vialidad Nacional indicaron que los tramos recuperados son habilitados nuevamente una vez que el material asfáltico colocado alcanza las condiciones necesarias de enfriamiento.
Conservación en distintos puntos de la Ruta 11
Además de las tareas de recuperación entre Vera y Malabrigo, se mantienen trabajos de conservación sobre la Ruta 11 en el tramo comprendido entre Gobernador Crespo y Avellaneda.
Las tareas incluyen bacheos destinados a mantener la transitabilidad y trabajos de corte de pasto y desmalezado. Estas últimas intervenciones se realizan también sobre sectores próximos a barandas y cartelería, con el objetivo de mantener despejados esos elementos ubicados junto a la ruta.
De esta manera, los trabajos actualmente en ejecución abarcan distintos puntos de la traza de la Ruta Nacional 11 en el norte y centro-norte santafesino, con intervenciones específicas de recuperación de calzada y tareas generales de conservación.
Recomiendan circular a 80 kilómetros por hora
Vialidad Nacional recordó además que se mantiene establecida una velocidad máxima preventiva de 80 km/h para los tramos rurales de la Ruta Nacional 11 comprendidos entre Candioti, en el kilómetro 490, y Reconquista, en el kilómetro 786.
La recomendación alcanza, entre otros sectores, a las zonas donde se desarrollan actualmente trabajos sobre la calzada, por lo que se solicita a los conductores circular con precaución, respetar las indicaciones del personal que ordena el tránsito y reducir la velocidad al atravesar los sectores de obra.