Preocupación ambiental y sanitaria

Cámaras trampa y drones para medir el impacto del jabalí en el norte santafesino

Un equipo de biólogos y veterinarios de la Universidad Nacional del Litoral y el Conicet puso en marcha un estudio en la Reserva Privada La Herminia, en el departamento 9 de Julio. El objetivo es determinar la presencia y abundancia de esta especie invasora y evaluar sus efectos sobre la fauna nativa, los sistemas productivos y la salud.