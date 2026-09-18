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La construcción de nueve viviendas sociales en San Justo ya superó el 40%

La obra se desarrolla en un predio ubicado en el extremo este de la ciudad y forma parte de un proyecto original de 21 unidades habitacionales. Las nueve viviendas que se encuentran en ejecución son financiadas con recursos provinciales y, según datos actualizados a fines de agosto, superaron el 40% de avance.