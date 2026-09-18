La construcción de nueve viviendas sociales en la ciudad de San Justo alcanzó más del 40% de avance, de acuerdo con los datos actualizados a fines de agosto. Las unidades se levantan en un predio ubicado sobre calle 22 Bis, entre Esteban Colombo y Sylvestre Begnis, en el extremo este de la localidad.
La construcción de nueve viviendas sociales en San Justo ya superó el 40%
La obra se desarrolla en un predio ubicado en el extremo este de la ciudad y forma parte de un proyecto original de 21 unidades habitacionales. Las nueve viviendas que se encuentran en ejecución son financiadas con recursos provinciales y, según datos actualizados a fines de agosto, superaron el 40% de avance.
El senador provincial por el departamento San Justo, Rodrigo Borla, recorrió el lugar y señaló que los trabajos se encuentran próximos a alcanzar la mitad de ejecución.
Un proyecto que comenzó en 2019
La obra forma parte de un proyecto original de 21 unidades habitacionales que comenzó a ejecutarse en 2019, en el marco de un programa de viviendas gestionado ante el Gobierno nacional.
Sin embargo, la construcción quedó paralizada luego de que se ejecutara aproximadamente el 14% del proyecto original. Ante esta situación, la Provincia asumió el financiamiento para avanzar, en una primera etapa, con la finalización de nueve viviendas.
Para esta etapa se destinó una inversión de $344 millones, con recursos provinciales, mientras que la ejecución se realiza en conjunto con la Municipalidad de San Justo.
Las nueve unidades en ejecución
Las viviendas actualmente en construcción constituyen una primera etapa de recuperación del proyecto habitacional. El objetivo es completar las nueve unidades previstas en este tramo, en un contexto de demanda de soluciones habitacionales en la ciudad.
Según la información difundida, la obra superó el 40% de avance hacia fines de agosto de 2026.
El proyecto se encuentra dentro de un esquema provincial destinado a retomar obras habitacionales que habían quedado paralizadas en distintas localidades de Santa Fe. De acuerdo con los datos oficiales citados por la Provincia, el programa contempla la reactivación de 888 viviendas.
Durante la recorrida, Borla destacó además la continuidad de distintas obras públicas en el departamento San Justo. Entre ellas mencionó trabajos vinculados al SAMCo local, el nuevo hospital de Gobernador Crespo y las rutas provinciales 2 y 39.