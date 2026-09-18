En un espacio emblemático

San Carlos Sud: con el voto de alumnos incorporan nuevos juegos en la plaza 27 de Septiembre

La Comuna presentó tres propuestas y alumnos de los establecimientos educativos de la localidad participaron de la elección. La iniciativa forma parte de una serie de mejoras en espacios públicos e instituciones de San Carlos Sud, que también incluyen trabajos en la escuela rural Las Higueritas, el Jardín N° 337 y la incorporación de maquinaria para el mantenimiento de caminos rurales.