La plaza 27 de Septiembre, uno de los principales espacios públicos de San Carlos Sud, incorporará próximamente un nuevo juego para niños que será elegido por los propios alumnos de la localidad.
San Carlos Sud: con el voto de alumnos incorporan nuevos juegos en la plaza 27 de Septiembre
La Comuna presentó tres propuestas y alumnos de los establecimientos educativos de la localidad participaron de la elección. La iniciativa forma parte de una serie de mejoras en espacios públicos e instituciones de San Carlos Sud, que también incluyen trabajos en la escuela rural Las Higueritas, el Jardín N° 337 y la incorporación de maquinaria para el mantenimiento de caminos rurales.
La iniciativa impulsada por la Comuna buscó darle participación a los establecimientos educativos en una decisión vinculada con un lugar de encuentro que es utilizado cotidianamente por familias y vecinos.
La presidenta comunal, Florencia Primo, destacó a El Litoral que se trata de un proyecto que la administración venía analizando desde hacía tiempo y que, en esta oportunidad, decidió llevar adelante con una modalidad participativa.
"Fue un proyecto que estábamos queriendo llevar adelante hacía mucho tiempo, pero decidimos que la elección no quede solamente en manos de la Comuna de San Carlos Sud", explicó.
Los alumnos eligieron entre tres propuestas
Para definir el nuevo equipamiento, la Comuna elaboró tres propuestas teniendo en cuenta tanto el presupuesto disponible como las características y el espacio en el que será instalado dentro de la plaza.
Las alternativas fueron presentadas en los distintos establecimientos educativos y los alumnos participaron de una votación para seleccionar el juego que finalmente será colocado en el espacio público.
La experiencia alcanzó al jardín de infantes, la escuela primaria y la escuela rural de la localidad. De esta manera, los niños pudieron involucrarse directamente en una decisión que tendrá impacto en uno de los lugares que utilizan para jugar y compartir junto a sus familias.
"Todos pudieron participar y ser ellos los verdaderos protagonistas, quienes eligieran el juego que van a estar disfrutando junto a sus amigos y sus familias en la plaza 27 de Septiembre", señaló Primo.
La propuesta se inscribe además en una serie de intervenciones destinadas a mejorar y mantener los espacios públicos de San Carlos Sud, con especial atención en aquellos sectores utilizados para actividades recreativas y de encuentro comunitario.
Trabajos en la escuela rural y el Jardín N° 337
La agenda de obras también incluye intervenciones en instituciones educativas. En la escuela rural Las Higueritas se están realizando trabajos de pintura y mantenimiento tanto en el edificio como en los juegos ubicados en el patio.
La intervención tiene además un significado especial este año, ya que el establecimiento cumplirá 90 años el próximo 27 de septiembre, fecha en la que también se conmemora el aniversario de la fundación de la colonia de San Carlos.
Primo resaltó el valor histórico de la institución, que durante décadas recibió no solamente a alumnos de San Carlos Sud, sino también a niños provenientes de zonas rurales y localidades cercanas, entre ellas Gessler, Matilde y Santa Clara.
"Es un edificio histórico que tiene muchos años y este tipo de trabajos hay que hacerlos de manera permanente", explicó la presidenta comunal, quien también destacó el papel que la escuela tuvo y mantiene en la comunidad.
Los trabajos se suman a las tareas de pintura, restauración y mantenimiento que la Comuna viene realizando desde el año pasado.
Por otra parte, en el Jardín de Infantes N° 337 se concretó la entrega y colocación de dos equipos de aire acondicionado. La institución había avanzado previamente con la renovación del cielorraso del SUM, mediante recursos del Servicio de Asistencia Educativa (SAE) y un aporte de la cooperadora.
Con la instalación de los equipos, el espacio quedó climatizado, lo que permitirá mejorar las condiciones para docentes, alumnos y familias durante las diferentes actividades que se desarrollan allí a lo largo del año.
Más maquinaria para los caminos rurales y una obra hídrica
Entre las acciones recientes de la Comuna también se encuentra la incorporación de equipamiento destinado principalmente al mantenimiento del sector rural. A través del programa Obras Menores, se adquirieron un tractor de mayor potencia que los que ya tenía la administración local y un arrastradisca.
La nueva maquinaria ya se encuentra trabajando en distintos caminos del distrito, con tareas de mantenimiento, acondicionamiento de cunetas y mejoras en la transitabilidad.
Primo remarcó que la incorporación de estos equipos apunta a contar con herramientas propias para atender las necesidades tanto del área urbana como de la zona rural.
"Las herramientas, las máquinas, no son de una gestión, no son de una Comuna, son de toda la comunidad y se ponen al servicio de los vecinos", sostuvo.
La presidenta comunal también anticipó el inicio de los trabajos sobre calle López y Planes, el corredor que divide a San Carlos Sud de San Carlos Centro. La intervención contempla la colocación de tubos y la ejecución de cordón cuneta en ambos lados.
Según explicó, ya se recibieron parte de los fondos destinados a la compra de los tubos y a la contratación de la mano de obra, por lo que los trabajos comenzaron en el lugar.
La obra había sido gestionada durante varios años y finalmente pudo concretarse a partir de un aporte del gobierno provincial. Primo destacó la importancia de este tipo de intervenciones de infraestructura, especialmente por su impacto en el manejo de los excedentes hídricos. "Son las obras que no se ven, pero que salen más plata y que son sumamente importantes", señaló.