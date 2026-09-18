Alcanza el 50% del proyecto

San Agustín avanza con la ciclovía: ya se ejecutó unos 400 metros de la obra

La obra contempla unos 800 metros y fue dividida en dos etapas. Según explicó el presidente comunal Cristian Osta, ya se ejecutaron cerca de 400 metros y se realizará la certificación correspondiente para avanzar con el segundo tramo. Además, se concretaron mejoras en la plaza y trabajos de puesta en valor del denominado Pilar de la Fe.