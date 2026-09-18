La obra de construcción de la ciclovía de San Agustín alcanzó aproximadamente el 50% de ejecución y ya se completaron cerca de 400 metros del proyecto. Los trabajos continúan en la localidad y, una vez realizada la certificación correspondiente, se prevé avanzar con la segunda etapa, cuyo financiamiento permitirá completar el tramo restante.
San Agustín avanza con la ciclovía: ya se ejecutó unos 400 metros de la obra
La obra contempla unos 800 metros y fue dividida en dos etapas. Según explicó el presidente comunal Cristian Osta, ya se ejecutaron cerca de 400 metros y se realizará la certificación correspondiente para avanzar con el segundo tramo. Además, se concretaron mejoras en la plaza y trabajos de puesta en valor del denominado Pilar de la Fe.
El presidente comunal de San Agustín, Cristian Osta, destacó a El Litoral el ritmo que tomó la obra y explicó que una parte importante del trabajo previo estuvo vinculada con la preparación del terreno.
"Venimos a buen ritmo. Fue trabajo también de un año largo de compactar, de rellenar y de traer más tierra. Eso facilitó un montón el trabajo", señaló.
La obra fue planteada en dos etapas y, de acuerdo con lo informado por el titular comunal, la ejecución de los primeros 400 metros permitirá certificar el avance para acceder a los fondos correspondientes al segundo 50% del proyecto.
Mejoras y nuevos espacios en la plaza
En paralelo con la ciclovía, el Ejecutivo local concretó distintas intervenciones en la plaza de San Agustín. Los trabajos fueron incluidos dentro de un conjunto de obras menores y permitieron renovar sectores que presentaban un importante deterioro producto del paso del tiempo y del crecimiento de los árboles.
Según detalló Osta, se ejecutaron unos 850 metros cuadrados de veredas y playones. Entre las intervenciones se encuentran las tres veredas internas ubicadas en el sector sur de la plaza, que fueron reemplazadas debido a su estado de deterioro.
También se construyó un playón de 10 por 10 metros y se incorporó un mangrullo compuesto por cinco módulos. A esto se sumó la colocación de césped sintético y otras mejoras vinculadas con el espacio de juegos denominado "El Principito".
El objetivo de estas intervenciones es mejorar las condiciones de uso de uno de los principales espacios públicos de la localidad y generar nuevos sectores para el encuentro y las actividades recreativas.
Balance positivo del aniversario y nueva agenda
Por otra parte, el presidente comunal realizó un balance positivo de las actividades desarrolladas durante los festejos por un nuevo aniversario de San Agustín, que tuvieron lugar entre el 28 y el 30 de agosto.
El cronograma incluyó actividades religiosas, el tradicional vermú, la misa, la Fiesta de la Familia, el Encuentro Celeste y Blanco y una jornada en la plaza que reunió a cerca de 200 artesanos.
También participaron cuatro bandas locales y el cierre estuvo a cargo de Bam Bam. La propuesta se completó con la presencia de unos 70 autos antiguos pertenecientes a una asociación de Monte Vera y otros ocho vehículos de la localidad.
El presidente comunal resaltó además el trabajo articulado con la promoción 2026, Bomberos Voluntarios y el Club Independiente, institución que tuvo a su cargo la gastronomía durante parte de los festejos.
La agenda de San Agustín continuará durante septiembre con diferentes actividades. Entre ellas la cena de primavera organizada por la Asociación Cooperadora de la Escuela Secundaria, prevista para el 19 de septiembre.
El 27 de septiembre, en tanto, se realizará un concierto en el templo de la localidad, organizado por las familias piamontesas y de otras regiones de Italia. La actividad contará con la participación del dúo integrado por Celia Aguirre y Miguel Padilla, en guitarra y voz.