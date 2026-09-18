El Foro Metropolitano de Concejales continúa desarrollando su agenda de trabajo con nuevas instancias de capacitación e intercambio. Con ese objetivo, el próximo 16 de octubre se realizará un nuevo encuentro, esta vez en la ciudad de Santo Tomé.
El Foro Metropolitano de Concejales continúa su agenda de trabajo y prepara un nuevo encuentro en Santo Tomé
El Concejo Municipal de Santa Fe coordinará una jornada de intercambio el próximo viernes, con el objetivo de unificar proyectos legislativos y debatir políticas de gestión hídrica y ordenamiento territorial entre 28 localidades de la región.
Esta edición volverá a reunir a legisladores de las localidades de la región para continuar trabajando sobre problemáticas comunes, compartir experiencias y avanzar en propuestas legislativas y herramientas de gestión que puedan fortalecer a los gobiernos locales.
Avances
Luego del último encuentro presencial realizado en Esperanza, el trabajo del Foro continuó mediante dos instancias virtuales de seguimiento. Esta metodología busca dar continuidad a los debates y transformar las problemáticas comunes en proyectos concretos que puedan ser compartidos entre las localidades.
La primera estuvo destinada a una capacitación y trabajo sobre Técnica Legislativa, en la que se revisaron los proyectos elaborados por los participantes y se unificaron criterios para su presentación, con el objetivo de que las distintas iniciativas puedan mantener criterios comunes y ser articuladas entre las diferentes ciudades que integran el Foro Metropolitano.
La segunda instancia, realizada el 28 de agosto, permitió profundizar la revisión de los proyectos y abordar específicamente la prevención y gestión del riesgo hídrico. El encuentro contó con la participación de Marcos Escajadillo, secretario de Protección Civil de la Provincia, y Daniel Basile, subsecretario de Protección Civil y Gestión de Riesgos, quienes brindaron información sobre las acciones preventivas que se llevan adelante frente a los escenarios climáticos previstos para los próximos meses y destacaron la importancia de que cada municipio y comuna cuente con juntas locales de Protección Civil y planes de contingencia operativos, además de fortalecer la coordinación, la comunicación y la organización territorial ante posibles emergencias.
La última edición presencial tuvo lugar el 29 de mayo en el Concejo Municipal de Esperanza, donde se conformaron comisiones de trabajo sobre gestión de residuos urbanos, plusvalía urbana y terrenos ociosos y bancos de tierra. La jornada también contó con un espacio de análisis sobre la Constitución Provincial de 2025 y la Ley 14.436, con la participación de Diego Giuliano, Mariano Bar y Gerónimo Peñalva, y con una presentación de UNL FADU y UCSF FAD vinculada al ordenamiento urbano y la planificación territorial.
28 localidades
El Foro Metropolitano de Concejales reúne actualmente a representantes de Arroyo Aguiar, Arroyo Leyes, Cabal, Campo Andino, Candioti, Cayastá, Cayastacito, Colonia San José, Emilia, Empalme San Carlos, Esperanza, Franck, Helvecia, Laguna Paiva, Llambi Campbell, Matilde, Monte Vera, Nelson, Pujato Norte, Recreo, San Agustín, San Carlos Norte, San Jerónimo Norte, San José del Rincón, Santa Fe, Santa Rosa de Calchines, Santo Tomé y Sauce Viejo.
Impulso y coordinación institucional
La iniciativa es impulsada desde la presidencia del Concejo Municipal de Santa Fe, que encabeza Sergio “Checho” Basile, y es coordinada por Juan Cruz Recalde Iturraspe. El espacio cuenta además con el acompañamiento del ECAM, el aporte de instituciones académicas y la participación de los distintos concejos municipales y gobiernos locales que integran la región.