16 de octubre

El Foro Metropolitano de Concejales continúa su agenda de trabajo y prepara un nuevo encuentro en Santo Tomé

El Concejo Municipal de Santa Fe coordinará una jornada de intercambio el próximo viernes, con el objetivo de unificar proyectos legislativos y debatir políticas de gestión hídrica y ordenamiento territorial entre 28 localidades de la región.