Autonomía municipal

Cuáles son los desafíos para proyectar a la ciudad de Santa Fe en un gran "ecosistema metropolitano"

Se realizó un nuevo conversatorio en el marco del programa “Autonomía SF”, que impulsa el Concejo. Se recogen aportes de expertos que servirán para lo que será la futura carta orgánica. Producción, residuos y conectividad, las claves.